Para combatir al ‘gota a gota’, la Alcaldía de Medellín alistó más de 15.000 minicréditos

En una apuesta para seguir combatiendo el ‘gota a gota’ en Medellín, la Alcaldía abrió a través del Banco Distrital una línea crediticia con cupo para 15.000 minicréditos para impulsar nuevos negocios, y que de paso sea una estrategia de acompañamiento para atacar este fenómeno.

Así lo explicó la secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, María Fernanda Galeano. “Son créditos pequeños, ágiles, rápidos, seguros y lo que buscamos es con legalidad, con estrategias de acompañamiento atacar ese gota a gota en nuestra ciudad”, dijo.

La funcionaria de la alcaldía reiteró que el principal objetivo con el beneficio es combatir las redes informales de usura conocidas como 'gota a gota', ofreciendo inclusión financiera a sectores que tradicionalmente enfrentan barreras en la banca tradicional.

Estos minicréditos digitales tienen una tasa del 0,91%, y pueden acceder las personas naturales, entre 18 y 75 años; residentes en Medellín; de estratos 1, 2, 3 y 4; que desarrollen actividades productivas familiares y microempresariales; con ingresos mínimos de $1.000.000 en los últimos tres meses; y que tengan cuenta bancaria o billetera digital.