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Para combatir al ‘gota a gota’, la Alcaldía de Medellín alistó más de 15.000 minicréditos

Los prestamos van desde los $50.000 hasta $500.000, con una tasa del 0,91% y busca beneficiar a personas que poseen pequeñas unidades productivas.

Créditos digitales
Créditos
Foto: referencia, Lexica
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de jul, 2026

En una apuesta para seguir combatiendo el ‘gota a gota’ en Medellín, la Alcaldía abrió a través del Banco Distrital una línea crediticia con cupo para 15.000 minicréditos para impulsar nuevos negocios, y que de paso sea una estrategia de acompañamiento para atacar este fenómeno.

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Así lo explicó la secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, María Fernanda Galeano. “Son créditos pequeños, ágiles, rápidos, seguros y lo que buscamos es con legalidad, con estrategias de acompañamiento atacar ese gota a gota en nuestra ciudad”, dijo.

La funcionaria de la alcaldía reiteró que el principal objetivo con el beneficio es combatir las redes informales de usura conocidas como 'gota a gota', ofreciendo inclusión financiera a sectores que tradicionalmente enfrentan barreras en la banca tradicional.

Estos minicréditos digitales tienen una tasa del 0,91%, y pueden acceder las personas naturales, entre 18 y 75 años; residentes en Medellín; de estratos 1, 2, 3 y 4; que desarrollen actividades productivas familiares y microempresariales; con ingresos mínimos de $1.000.000 en los últimos tres meses; y que tengan cuenta bancaria o billetera digital.

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