Regresaron bomberos de Medellín luego de las tareas de rescate por terremotos en Venezuela

Los 21 bomberos y un ingeniero que hicieron parte del equipo de búsqueda y rescate en las labores de remoción de escombros en Caracas y La Guaira en Venezuela, regresaron en la tarde de este sábado a la capital de Antioquia.

Antes de su partida del vecino país, fueron despedidos por autoridades venezolanas quienes dieron su agradecimiento por la misión para hallar a personas con vida entre los escombros de edificaciones derrumbadas por los dos terremotos.

“Estamos profundamente agradecidos por la tarea que vinieron a cumplir aquí en suelo venezolano. Esperamos que disfruten este vuelo de regreso a su país y vayan con Dios. Muy agradecidos por todo. Muchísimas gracias. Dios los bendiga”, fueron las palabras de un representante del gobierno venezolano.

A través de un trino en su cuenta de X, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, reportó la llegada del equipo de rescate: “Bienvenidos a casa. En este momento retornan a Medellín 22 de nuestros Bomberos. Llegan después de 7 días de labores de rescate en Venezuela. Gracias a ellos por todo”.



En estos momentos, permanecen en aislamiento bajo observación y revisión médica. Y mañana lunes serán recibirán un reconocimiento del alcalde Federico Gutiérrez.