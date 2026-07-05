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Regresaron bomberos de Medellín luego de las tareas de rescate por terremotos en Venezuela

El equipo de salvamento permanece en aislamiento desde este sábado y recibirán un reconocimiento del alcalde Federico Gutiérrez.

Semana de rescastes tras la tragedia por los terremotos
Semana de rescastes tras la tragedia por los terremotos
Foto: ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de jul, 2026

Los 21 bomberos y un ingeniero que hicieron parte del equipo de búsqueda y rescate en las labores de remoción de escombros en Caracas y La Guaira en Venezuela, regresaron en la tarde de este sábado a la capital de Antioquia.

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Antes de su partida del vecino país, fueron despedidos por autoridades venezolanas quienes dieron su agradecimiento por la misión para hallar a personas con vida entre los escombros de edificaciones derrumbadas por los dos terremotos.

“Estamos profundamente agradecidos por la tarea que vinieron a cumplir aquí en suelo venezolano. Esperamos que disfruten este vuelo de regreso a su país y vayan con Dios. Muy agradecidos por todo. Muchísimas gracias. Dios los bendiga”, fueron las palabras de un representante del gobierno venezolano.

A través de un trino en su cuenta de X, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, reportó la llegada del equipo de rescate: “Bienvenidos a casa. En este momento retornan a Medellín 22 de nuestros Bomberos. Llegan después de 7 días de labores de rescate en Venezuela. Gracias a ellos por todo”.

En estos momentos, permanecen en aislamiento bajo observación y revisión médica. Y mañana lunes serán recibirán un reconocimiento del alcalde Federico Gutiérrez.

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