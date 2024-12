Fico aseguró que tasa de seguridad no se debe cobrar en Medellín: ya giraron $1.3 billones

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sigue firme en su idea de que en el departamento de Antioquia no se cobren más impuestos y menos vía servicios públicos, esto luego de la aprobación de la polémica tasa de seguridad que propuso el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Según Gutiérrez se deben mirar otras opciones para fortalecer la seguridad en la región, pero que no debe ser mediante más tributos para los antioqueños.

El mandatario se refirió a posibles enemistades con el gobernador de Antioquia, hecho que descartó y que, además, ha sido más que evidente. Por ejemplo, en las últimas horas se vio a Gutiérrez y a Rendón muy cercanos y en medio de risas durante un evento realizado a los funcionarios públicos de Medellín y Antioquia.

"Claro que tengo planeado reunirme con él, es que miren dos cosas aquí que son importantes. Primero, con el gobernador en lo personal hay una muy buena relación. Aquí hay mucha gente tratando de decir, no, pelearon el gobernador y el alcalde. No, eso no ha pasado ni va a pasar", reiteró el mandatario.

Sin embargo, y a pesar de la cercanía que ha caracterizado a ambos mandatarios, el alcalde de Medellín ha sido enfático en rechazar la tasa de seguridad. Incluso, Gutiérrez aseguró que ese tema nunca se habló durante la campaña del 2023 y en donde ambos eran coequiperos.

Pero allí no paran las explicaciones que ha entregado en las últimas horas el mandatario de los medellinenses, puesto que indicó que ya la capital antioqueña y el Valle de Aburrá aportaron 1.3 billones de pesos para la causa de Andrés Julián Rendón.

"Esto jamás se habló en campaña tampoco, entonces yo también digo es mantengamos lo que se habló. Ahora bien, yo qué le he dicho, gobernador, esos recursos si usted pretendía recoger para el tema de Medellín y área metropolitana, no los necesitamos, ¿por qué? Porque ya de Medellín pusimos los recursos de 1.3 billones de pesos para la seguridad de estos cuatro años, para fortalecimiento de organismos de seguridad", agregó el alcalde.

Vale la pena recordar que Rendón, aunque admitió que sería mejor que EPM les diera la mano, señaló que en el departamento existen otras 29 comercializadoras de energía que están dispuestas a hacer el cobro de la tasa de seguridad y la empresa Valor Más, que recauda el impuesto vehicular y que ya se había contemplado que adelantara la recaudación de este impuesto, cuya meta es de 1.2 billones de pesos en los siguientes tres años.