Flip alerta por riesgo para periodistas en Antioquia: “Hay un vacío muy grande”

El asesinato de Julián Hincapié, comunicador comunitario y defensor de derechos humanos de Anorí, Antioquia, volvió a poner en el centro la situación de los periodistas que trabajan en zonas con presencia de grupos armados. Natalia López, directora jurídica de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), señaló que en el departamento se han registrado 49 agresiones contra periodistas en lo que va del año y que Antioquia es uno de los territorios con mayor riesgo para ejercer esta labor.

Hincapié, de 23 años, estaba desaparecido desde el 10 de septiembre y fue encontrado en una zona rural de Anorí conocida como La Chinca. Durante la entrevista se señaló que cubría asuntos relacionados con el conflicto armado, el orden público y la minería artesanal, además de ejercer como líder social.

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La Defensoría del Pueblo pidió investigar el crimen para establecer las circunstancias de su muerte, identificar a los responsables y determinar si el asesinato estuvo relacionado con su labor como comunicador o defensor de derechos humanos.

Natalia López, directora legal de la FLIP Redes Sociales

¿Por qué es riesgoso ejercer el periodismo en Antioquia?

López explicó que en Antioquia confluyen la presencia de grupos armados organizados y las dificultades de control territorial. Esto genera riesgos para los comunicadores comunitarios que cubren asuntos relacionados con seguridad y conflicto.

“Hay una instrumentalización y una censura que ejercen grupos armados sobre todo a comunicadores comunitarios”, señaló la directora jurídica de la Flip. La organización también identifica un patrón en el que las amenazas anteceden a los asesinatos. Para López, la falta de respuesta efectiva puede contribuir a que estas situaciones continúen.

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Además, destacó el papel de los comunicadores comunitarios en municipios donde existen vacíos informativos y donde su trabajo permite conocer lo que ocurre en los territorios.

¿Dónde se concentran las amenazas contra periodistas?

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Antioquia y Norte de Santander concentran, de acuerdo con la Flip, la mayor cantidad de amenazas contra periodistas en el país. López también recordó el caso de Cristian Herrera, periodista asesinado en Cúcuta, sobre cuya situación de riesgo la organización había alertado a la Fiscalía.

“Hay una carga y un vacío muy grande justamente en ese protocolo de investigación de amenazas hacia periodistas porque se quedan en la impunidad”, afirmó López.

¿Cómo debería mejorar la protección de los periodistas?

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Para la representante de la Flip, las autoridades deben creer en las advertencias de los periodistas y fortalecer los protocolos de investigación. También planteó revisar los mecanismos de protección para que tengan en cuenta los horarios, desplazamientos y lugares donde se desarrollan las coberturas.

La organización trabaja con la Fiscalía en un protocolo para investigar amenazas y homicidios contra periodistas y ha planteado a la Unidad Nacional de Protección mejorar el análisis de riesgo según las condiciones de cada territorio.