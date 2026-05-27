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Fuertes lluvias dejan varios barrios inundados en Apartadó, Carepa y Chigorodó

En Necoclí y Turbo también se han reportado algunas precipitaciones de menor impacto, sin que esto signifique que los municipios no estén en riesgo de tener emergencias en los próximos días.

Lluvias en el Urabá antioqueño.jpg
La Chiva de Urabá
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 27 de may, 2026

Aunque por estos días el protagonista en el departamento de Antioquia ha sido el intenso calor, en la subregión del Urabá han caído algunos aguaceros como el de las últimas horas que dejó decenas de familias damnificadas por varios ríos que reportaron altos niveles.

La situación más importante tiene relación con el río Vijagual en donde barrios de dos municipios resultaron afectados por inundaciones que dañaron enseres y otros elementos, como indicó la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes.

"Precipitaciones altas en el en estos municipios que se suman a las precipitaciones que se dieron el 10 de mayo y que generaron desbordamiento específicamente del río Vijagual, alta subida al nivel del río", reconoció la funcionaria.

Por su parte, las precipitaciones en el Urabá antioqueño también generaron una emergencia en el municipio de Chigorodó en donde el río que lleva el mismo nombre se desbordó en la zona urbana, específicamente en el barrio El Bosque.

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Por ahora y como aseguran las autoridades de gestión del riesgo en el departamento, se avanza en la identificación y caracterización de las personas damnificadas por las lluvias en al menos tres municipios de la subregión.

Además, en localidades como Necoclí y Turbo también se han reportado algunas precipitaciones de menor impacto, sin que esto signifique que los municipios no estén en riesgo de tener emergencias en los próximos días.

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