Gob. de Antioquia responde a Petro: “La Constitución del 91 no se puede pasar por la galleta”

El presidente Gustavo Petro de nuevo criticó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por su negativa a la recientemente aprobada resolución del Ministerio de Agricultura, con la que se delimitan unos polígonos para la producción agraria, pero a la par limitaría el uso del suelo. En medio de voces encontradas de gremios económicos y políticos a favor y en contra, sigue el rifirrafe entre los mandatarios.

Según el presidente Petro, Rendón con su postura está defendiendo la explotación minera en Jericó, donde se adelantaría un distrito minero, mientras que el Gobierno nacional está promoviendo los cultivos de café y el agro.

Frente a ello, el mandatario argumentó que lo que está haciendo es defender la autonomía territorial sobre el uso del suelo, como lo dice la Constitución Política de 1991, y que “el Presidente, por más presidente que sea, no puede decirle a ningún ciudadano en Colombia qué cultiva ni puede usurparle las funciones a los entes territoriales que ya le entregó la Constitución y la ley”.

"Nosotros lo único que estamos defendiendo es la Constitución del 91, porque la Constitución del 91 no se puede pasar por la galleta como lo pretende hacer esta resolución. No estamos defendiendo interés particular alguno, estamos defendiendo la Constitución y la competencia que allí se le da única y exclusivamente a los Consejos Municipales para ordenar el uso del suelo y estamos defendiendo las libertades de las personas, la autonomía territorial", señaló el gobernador.

Recordemos que inicialmente esta resolución abarca 250.000 hectáreas en los 23 municipios del Suroeste antioqueño. Por ahora, cursan varias acciones legales en contra de esta medida aprobada el 26 de diciembre, que buscan que se declare nula.

