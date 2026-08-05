Gobernador confirma que iniciarán obras de alistamiento para instalar equipos del Túnel del Toyo

Luego de una larga controversia que involucró no solo al Invías y a la Gobernación de Antioquia, sino a también a gremios como la Cámara Colombiana de Infraestructura y alcaldes de la zona que temen un atraso considerable, en las últimas horas se dio un avance en la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo.

Así lo confirmó en su cuenta de X el gobernador Andrés Julián Rendón, quien anunció que se iniciarán las obras de alistamiento para avanzar en la instalación de estos elementos en la vía al mar Gonzalo Mejía Trujillo, un paso que se considera clave para su puesta en funcionamiento.

El mandatario explicó que estos trabajos permitirán instalar los sistemas de ventilación, iluminación, red contra incendios, comunicaciones, monitoreo, control de tráfico, señalización y demás equipos necesarios para la operación del túnel.

"Con el concurso y apoyo del Gobierno nacional entrante confiamos en que esta etapa avanzará con el ritmo que requiere una obra tan importante para Antioquia y el país. Comenzamos a ver la luz al final del túnel", escribió Rendón.



El anuncio se conoce en medio de la expectativa por el futuro del proyecto, luego de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, instruyera el pasado 20 de julio a la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, para agilizar la instalación de los equipos electromecánicos.

Desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional Antioquia han manifestado que esperan que, con el cambio de gobierno, este proceso avance rápidamente para evitar que los equipos pierdan su garantía.

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Esta semana, por ejemplo, estaban previstas nuevas mesas de concertación entre las partes para buscar un acuerdo que permitiera destrabar definitivamente la instalación de estos sistemas y avanzar hacia la entrada en operación del Túnel del Toyo.