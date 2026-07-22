Alcaldes de Antioquia prevén grandes aportes a la economía cuando opere el Túnel del Toyo

Más allá de la polémica que ha envuelto por estos días al Túnel del Toyo, con pronunciamientos de la Contraloría, Invías y la Gobernación, e incluso del propio presidente electo, Abelardo De La Espriella, alcaldes de los municipios aledaños esperan con ansias su entrada en operación, por el impacto que tendrá en las economías locales.

Hasta ahora las obras civiles del Tramo 1 de la Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, donde se encuentra el túnel principal del Toyo, ya están terminadas y listas para la instalación de los equipos electromecánicos, según informó la Gobernación de Antioquia. La administración departamental aseguró que esta fase puede comenzar de inmediato, sin esperar la culminación del Tramo 2, lo que permitiría acelerar la entrada en funcionamiento de este corredor.

"Va a representar la apertura de otros mercados con el puerto de Urabá, y este nuevo tránsito de lo que se viene va a ser una vía fundamental para los lecheros del norte antioqueño", dijo uno de los mandatarios. "Esto fortalece la economía, las distancias. Es una obra para el desarrollo real de los antioqueños", agregó otro. "Nosotros que producimos café, aguacate, plátanos y banano, esto nos va a dinamizar la economía, así que para todo nuestro suroeste lejano esta obra es emblemática, es muy importante", manifestó otro alcalde consultado.

De acuerdo con el gerente del proyecto de la nueva Vía al Mar, José Fernando Flórez Duque, una vez toda la infraestructura esté en operación, el trayecto entre Medellín y el mar Caribe pasará de entre nueve y diez horas a poco más de cuatro, una reducción superior al 50 % en tiempos de viaje que impactará directamente los costos logísticos y la competitividad del transporte de carga.



"Este tramo 1, que concentra el túnel principal, concentra el 75 por 100 de los equipos electromecánicos. Entonces, ¿qué estamos hoy diciendo del gobierno nacional? Mire, empiezan a instalar los equipos, que ese es un tramo que ya está finalizado, de tal manera que, cuando se terminen de instalar esos equipos acá, vamos terminando las horas en el tramo de abajo, y así disminuimos los tiempos para que entren en en en operación el proyecto", señaló.

El proyecto conectará las autopistas de cuarta generación con los puertos de Urabá, permitiendo que mercancías provenientes del centro y el suroccidente del país, incluido el Eje Cafetero, lleguen al Caribe sin tener que desplazarse hasta Cartagena o Barranquilla.

Las proyecciones indican que cerca del 30 % del comercio exterior colombiano podría movilizarse por este corredor cuando la obra esté completamente habilitada. Finalmente, la Gobernación también precisó que el Tramo 2 ya supera el 80 % de avance y que su ejecución no representa un impedimento técnico para iniciar la instalación de los equipos electromecánicos en el Tramo 1.