Cámara de Infraestructura en Antioquia advierte pérdida de garantías en equipos para Túnel del Toyo

La Cámara Colombiana de la Infraestructura confía en que, con el cambio de gobierno, los equipos los equipos electromecánicos en el Túnel del Toyo queden instalados en el menor tiempo posible, así no correrían el riesgo de perder su garantía.

Y más, cuando el pasado 20 de julio el presidente electo, Abelardo De La Espriella dio la instrucción a la ministra de Transporte entrante, Elsa Noguera, de solucionar la instalación de estas unidades con celeridad.

Pero mientras el Invías en varias comunicaciones ha insistido en que no instala los equipos porque las obras civiles no están concluidas en su totalidad, la Cámara Colombiana de la Infraestructura por el contrario insiste que el proyecto está en un 100% terminado, incluso que se ha propuesto ir haciendo el montaje de los equipos electromecánicos por partes.

“Es un tema que se ha demorado en la toma de decisiones, se han planteado alternativas como la de ir instalando de manera paulatina lo equipos, trazando unos subhitos, para que se pueda ir cumpliendo con la instalación”, señaló Juan David Pérez Ortiz, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional Antioquia.



El líder gremial departamental señaló que hace un par de meses, en una de las mesas de conversación, se trató de concertar la posibilidad de la firma de un otrosí entre el Invías y el contratista, para ir instalado los equipos, pero al final no se firmó, pero que la próxima semana se pueden reiniciar las conversaciones para lograr la instalación.

“La venimos acompañando y la semana entrante habrán unos espacios de concertación importantes, es sentarnos todos en la mesa a dialogar, porque en los últimos meses lo que pasó fue que cada parte expresaba su posición o su visión, y no se logró llegar a un acuerdo”, dijo Pérez Ortiz.

Para el director de gremio de la infraestructura en el departamento, ha sido clave el liderazgo del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, y del entonces secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, para ir destrabado el papeleo para la instalación de los equipos.

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Así mismo, que gracia a esta gestión, no se descarta que los equipos electromecánicos sean instalados en el Túnel del Toyo en cuestión de días, una vez entre el nuevo gobierno.