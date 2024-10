Gobernadora calificó como grave la situación de la Universidad Tecnológica en Chocó

La situación que vive la Universidad Tecnológica de Chocó ha causado preocupación en la gobernadora Nubia Carolina Córdoba que a través de un comunicado citó al Consejo Superior de la institución educativa para poder debatir y restablecer el orden del Alma Mater. Hay que destacar que la UTCH se encuentra en Asamblea Permanente luego de que se solicitara la suspensión del proceso de elección de rector para la vigencia 2024 - 2027.

Según los convocantes no puede haber un rector hasta que no se hagan las elecciones presenciales de la representación estudiantil, docente y de egresados. Señalan que no hay garantías científicas, técnicas y tecnológicas para el acceso al internet, y, además, denuncian que las condiciones de infraestructura no permiten el acceso a los servicios de salud.

Esta La situación ha generado que los estudiantes de la institución educativa se tomen el campus universitario, hecho que la gobernadora Córdoba ha calificado como muy grave y que por ello citó no solamente a una reunión con el Consejo Superior, sino que le pidió a todos los actores involucrados que busquen alternativas para volver a la normalidad académica.

A esta petición se sumaron varios exrectores de la UTCH quienes a través de una carta le pidieron a la comunidad universitaria que retorne a las actividades estudiantiles para evitar más daños al buen nombre de la universidad.

Mientras se buscan soluciones por parte del Consejo Superior y la gobernadora de Chocó, la institución de educación superior continúa en "anormalidad" pues los estudiantes resaltan que la universidad ha incumplido las funciones de docencia, investigación, proyección social y bienestar universitario.

Finalmente, la solicitud que hace la comunidad educativa es para que el Ministerio de Educación tome las medidas necesarias para restaurar la tranquilidad en la UTCH y reconstruir la confianza entre los diferentes actores.

La policía nacional debe estar próxima al perímetro universitario al menos externo para asegurarse de que no hayan vidas en peligro mientras se surten los procedimientos que manda la ley y se observan las exigencias de intervención del nuevo decreto 1231/24. Hemos requerido… — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) October 8, 2024