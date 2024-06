Gobierno y disidencias Farc se reúnen en Yarumal: gobernador de Antioquia no asistirá

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendon dijo que no va asistir a la reunión encabezada por el alto comisionado de paz Otty Patiño y las disidencias de las Farc en Yarumal, por falta de voluntad de paz.

La Gobernación de Antioquia confirmó que el ELN tampoco cumplió los acuerdos y secuestró a dos hombres en el norte del departamento.

Este jueves se tendrá la reunión, donde tratarán de abordar y construir un plan de transformaciones territoriales para la paz en el Norte de Antioquia.

Según el gobernador Rendón, las disidencias de las Farc deben mostrar buena voluntad de paz, ya que han sembrado el terror en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, donde no han hecho si no extorsionar, reclutar menores, hacer ataques terroristas, asesinar, desplazar y confinar a las poblaciones, motivo que acrecentó su decisión de no asistir a la reunión.

"La respuesta por parte del gobierno de Antioquia es no. Las Farc firmaron un acuerdo de paz y acá me piden me siente con los que lo han incumplido. Estos criminales no han hecho cosa alguna para mostrar buenas intenciones en el departamento, al contrario, siembran terror", reiteró el mandatario.

Y es que, a pesar de que el encuentro se hará con las disidencias de las Farc, desde la Gobernación también manifestaron que otros grupos delincuenciales como el ELN tampoco han cumplido con el cese al fuego ni con las voluntades de paz, muestra de ello el secuestro de dos hombres en el Norte de Antioquia.

Ocurrió en el sector Mina Vieja, en límites de Antioquia con Bolívar, y los desaparecidos son Juan Carlos Jiménez Moreno, miembro de la Junta de Acción Comunal y líder social de la vereda Lejanías de Remedios, y Armando de Jesús Barroso Herazo, habitante de la zona.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, manifestó que los miembros del ELN citaron a los dos hombres por, supuestamente, darle información al Clan del Golfo.

"El ELN secuestró, se llevó o citó a dos personas de la Vereda Lejanías. Uno es el tesorero de la Junta de Acción Comunal de dicha vereda y otro un ciudadano", aseguró el secretario.

No obstante y pese a las dificultades en orden público que ha tenido el departamento, hay voces desde la Asamblea de Antioquia que indican que era importante que la administración seccional asistiera a la reunión para mostrar esas inconformidades.

Sobre la importancia que tiene para el departamento la mesa de diálogos con las disidencias de las Farc y cómo esto podría darle un mensaje al Gobierno Nacional, el diputado del Pacto Histórico, Manuel García.

“Es el momento. Precisamente, esos son los espacios institucionales para decir lo que se tenga que decir, por incómodo que puede hacer, tendremos que si el señor gobernador por x o y decide no asistir, si enviaron delegado importante para que dijesen ese espacio lo que se tenga que decir, incluyendo inconformidades o no estar de acuerdo con posturas políticas o cómo se está llevando el proceso de paz en el país”, insistió.

Aunque en la carta que le envió Otty Patiño al gobernador Rendón dice que es importante el apoyo, conocimiento y contribución del mandatario al logro de las transformaciones, la reunión se llevará a cabo sin Rendón y, de momento, sin delegados de la gobernación de Antioquia.