Grave accidente de tránsito con conductor sin licencia dejó dos muertos y tres heridos en Medellín

Dos personas murieron y tres más resultaron lesionadas en un siniestro vial registrado en la madrugada de este en el sector de Villa Nueva, en el deprimido de la avenida Oriental, en Medellín.

El hecho ocurrió hacia la 1:26 de la madrugada, cuando el conductor de un vehículo particular, un Renault Clio, perdió el control, chocó contra un muro, invadió el carril contrario y terminó volcado lateralmente.

El reporte de la Secretaría de Movilidad de la ciudad indica que en su trayectoria, el automotor atropelló a varias personas habitantes en condición de calle que dormían en la zona.

Al lugar acudieron unidades de la patrulla policial y personal del servicio de emergencias 123, quienes confirmaron que dos de las víctimas, un hombre de entre 70 y 75 años y una mujer de entre 25 y 30, no presentaban signos vitales. Otras tres personas resultaron con lesiones, aunque sin gravedad, y fueron trasladadas a centros asistenciales.



La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá procedió con la captura del conductor, de 25 años de edad, quien presentaba signos de que estaba bajo los efectos de sustancias psicoactivas, un aspecto que será comprobado por las autoridades tras los resultados de los exámenes toxicológicos, mientras que este deberá responder ante la justicia por el delito de homicidio culposo. De momento sí se confirmó que no contaba con licencia de conducción.

#Dato Conductor sin licencia y al parecer bajo el consumo de drogas provocó accidente de tránsito que dejó dos habitantes de calle muertos en Villa Nueva. Las autoridades lo capturaron en las últimas horas tras estos hechos que dejaron también 3 personas heridas. #VocesySonidos pic.twitter.com/ZT9SdZoZyb — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 27, 2026

Por lo pronto, el caso es materia de investigación para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro, mientras las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad al volante para evitar este tipo de tragedias.

