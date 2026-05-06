Grupo EPM reportó en los primeros tres meses de 2026 ingresos por más de 9 billones de pesos

El Grupo EPM reportó que, en los primeros tres meses de 2026, generó ingresos por más de 9 billones de pesos. La empresa de servicios públicos tuvo una utilidad neta en el primer trimestre de 1.2 billones de pesos.

Recientemente, el Grupo EPM presentó sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2026, destacando, “una gestión operativa eficiente, disciplina financiera y fortaleza de un portafolio diversificado”. La compañía reportó ingresos consolidados por 9,1 billones de pesos, un EBITDA de 2,7 billones y una utilidad neta de 2,4 billones.

Por su parte, Empresas Públicas de Medellín registró ingresos por 4,2 billones de pesos, un EBITDA de 2 billones y una utilidad neta de 1,2 billones, cifras que reflejan un inicio de 2026 estable, pese a una leve disminución en ingresos derivada de factores macroeconómicos. Entre estos factores se encuentran el aumento del salario mínimo en Colombia o las tensiones geopolíticas.

Uno de los hechos destacados del trimestre fue la venta de UNE en enero de 2026 por 2,1 billones de pesos, operación que generó una utilidad de 160.000 millones para EPM, recursos que aún no han sido destinados y que se espera que en la próxima Junta Directiva se pueda tomar una decisión sobre este dinero.



El informe también revela que el 40 % del EBITDA provino de la generación de energía, seguido por la distribución con el 39 % y los servicios de agua y saneamiento con el 20 %. Además, el 82 % del EBITDA se generó en Colombia, mientras que el resto provino de operaciones en países como Guatemala, Chile, Panamá y El Salvador.

Además, el Grupo EPM generó un valor agregado de 6,1 billones de los cuales 818.000 millones se transfirieron al Estado y a las comunidades mediante impuestos, tasas, contribuciones y programas de impacto social; 1,2 billones se destinarán a proveedores y al sistema financiero; 3,1 billones se reinvierten en las empresas del Grupo EPM; y 783.000 millones se destinan a respaldar el pago de los empleados.