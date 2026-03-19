Hallaron en un costal y enterrado en zona rural a joven desaparecido en Itagüí, Antioquia

Autoridades en el sur del Valle de Aburrá investigan las circunstancias en las que se produjo en las últimas horas el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de 15 años en una finca de la vereda El Ajizal en el municipio de Itagüí.

La policía llegó hasta la zona tras ser alertados a la línea de emergencia 123 por parte de los propietarios del inmueble, quienes manifestaron que un cultivo de caña observaron una media ensangrentada y tras verificar encontraron un cadáver enterrado y al interior de un costal.

Preliminarmente se ha conocido que la víctima es Isaac Yepes Figueroa, el adolescente que había sido reportado como desaparecido por parte de sus familiares desde el pasado domingo 15 de marzo entre dicha vereda y un sector conocido como El Beneficio.

Según la información difundida a través de redes sociales, al momento de su desaparición Yepes vestía gorra negra, chaqueta blanca, pantaloneta negra y tenis blancos.



Con este caso ya son al menos siete los cuerpos de personas hallados envueltos en diferentes contenedores en lo corrido del año en diferentes partes de Antioquia y el segundo en menos de 24 horas en el Valle de Aburrá.

En el noroccidente de Medellín, en la antigua vía al mar, efectivos policiales y judiciales realizaron la inspección del cuerpo de una persona aún por identificar que fue hallada envuelta en sábanas.