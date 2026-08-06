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Hombres armados quemaron una grúa en la vía Medellín-Costa Caribe: hay dos heridos

Los responsables serían una comisión mixta del ELN y el frente 36 de las disidencias de las Farc.

Grúa quemada en vía Medellín-Costa
Grúa quemada en vía Medellín-Costa
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Temor en vías del Norte de Antioquia: una grúa fue incinerada en la troncal a la Costa, en el Alto de Ventanas, cerca al municipio de Valdivia. Dos ocupantes del vehículo fueron agredidos por hombres fuertemente armados y resultaron con quemaduras

A pocas horas de la posesión presidencial aumenta la preocupación en Antioquia luego de que un nuevo hecho terrorista se registrara en las últimas horas en la troncal a la Costa Caribe, en jurisdicción del municipio de Valdivia.

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En la situación estuvo involucrada una grúa que fue incinerada sobre el corredor tras ser abordada por cuatro sujetos armados en dos motos.

Al conductor del vehículo y su acompañante, los responsables de este hecho, que pertenecerían a una comisión mixta del ELN y el frente 36 de las disidencias de las Farc, los obligaron a descender para posteriormente prenderle fuego al automotor.

Como consecuencia las dos personas registraron contusiones y quemaduras de primer grado por lo que fueron remitidos a un centro hospitalario de la zona y recibir atención médica.

Investigaciones preliminares por parte de la fuerza pública que ya se encuentra en la zona garantizando la seguridad lograron determinar que ni la empresa a la que estaba adscrita la grúa ni sus trabajadores contaban con amenazas previas.

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Además, el vehículo habría llegado hasta la zona, a unos 15 minutos del casco urbano de Valdivia, tras ser contratado para prestar un servicio.

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