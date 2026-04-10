Hospital Alma Máter suspendió servicios a usuarios de Nueva EPS por deuda de más de 50.000 millones

Aunque no hace mucho el rector de la Universidad de Antioquia, Héctor Gomez y el Ministerio habían anunciado que habría celeridad en el giro de recursos al Hospital Alma Máter, en medio de la crisis financiera, este anunció la cancelación y suspensión de múltiples servicios de salud dirigidos a usuarios de Nueva EPS, debido al incumplimiento en acuerdos contractuales y a una deuda que supera los 53.878 millones de pesos.

Según la carta enviada al gerente regional noroccidente de Nueva EPS, Carlos Andrés Vasco Álvarez, la institución señaló que, pese a los compromisos establecidos el pasado 26 de febrero mediante el Acta de Negociación No. 35, la EPS no cumplió con los tiempos acordados para la formalización del contrato que permitiría garantizar la continuidad en la prestación de servicios para los regímenes contributivo y subsidiado.

La situación financiera se agravó por la elevada cartera pendiente, lo que, de acuerdo con el hospital, ha generado un deterioro significativo en sus estados financieros y ha puesto en riesgo la sostenibilidad de la atención médica.

Ante este panorama, la institución tomó decisiones inmediatas que impactan directamente a los usuarios. Entre las principales medidas se encuentra la cancelación de 485 servicios ambulatorios que ya estaban programados. Asimismo, se inició la gestión para la remisión de 223 pacientes que permanecen hospitalizados.



Además, el hospital suspendió la atención a 17 pacientes del programa de agudos domiciliarios, a 1.154 pacientes del programa de crónicos domiciliarios y a 56 pacientes que reciben cuidado integral de heridas.

A esto se suma la decisión de no continuar con el agendamiento de nuevos servicios ambulatorios para pacientes que cuenten con autorizaciones emitidas por Nueva EPS.

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Finalmente, el Hospital Alma Máter advirtió que estas medidas buscan salvaguardar la estabilidad de la institución, mientras se resuelve la situación contractual y financiera con la EPS, dejando en evidencia la creciente tensión en el sistema de salud por el no pago a prestadores.