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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hospital Alma Máter suspendió servicios a usuarios de Nueva EPS por deuda de más de 50.000 millones

Hospital Alma Máter suspendió servicios a usuarios de Nueva EPS por deuda de más de 50.000 millones

Unos 1.154 pacientes del programa de crónicos domiciliarios dejarán de ser atendidos en la entidad de la Universidad de Antioquia.

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