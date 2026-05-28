Humorista Dany Hoyos denunció cómo un hombre intentó robar en una de sus librerías en Medellín

El humorista Dany Hoyos denunció a través de sus redes sociales como un hombre intentó robar en una de sus librerías en Medellín. El hombre que fue capturado, ya había robado otros lugares en los últimos meses.

En las últimas horas un video del humorista Dany Hoyos, intérprete del famoso Suso, puso en alerta a las autoridades luego de que mostrara cómo un adulto intentó robar varios elementos de una de sus librerías en la ciudad de Medellín.

Según denunció Hoyos, los empleados del establecimiento se dieron cuenta de la intención del hombre, cerraron la librería y llamaron a la Policía Nacional que llegó al lugar y pudo constatar que la persona se iba a robar algunos libros.

“Lo descubrieron, vieron que se metió los libros en el chaleco y en efecto el señor se iba a robar unos libros. Ya ha robado en otras librerías. Además, la enfermedad le da no para robar libros de $20.000, no para coger los libros que están ahí adelante. Él va va cogiendo los libros más caritos y se los va metiendo ahí”, afirmó.



A pesar de que el hombre fue capturado, Hoyos aseguró que el ladrón iba a ser dejado en libertad porque se trataba de un robo menor, hecho por lo que decidió mostrar las fotos del señalado delincuente que, incluso, ya había hurtado en sus librerías meses atrás.

El relato que hace el humorista es que el adulto ya tenía identificados los libros de mayor valor, ya que dentro de los hurtos que ya había hecho el hombre se reportaron pérdidas considerables, por lo que se cree tenía un modus operandi ya establecido para los robos.

De momento, Hoyos aseguró que interpondrá las denuncias ante las autoridades correspondientes para que el ladrón sea puesto a disposición de la ley o que, en su defecto, otras librerías estén alertas por posibles intentos de hurto por parte del hombre que se ha hecho viral en redes sociales.