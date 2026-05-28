Capturaron a dos hombres señalados de robar un celular de alta gama a un extranjero en Medellín. El hurto quedó registrado en video, material que en tiempo real sirvió para que las autoridades ubicaran a los responsables y los cogieran en flagrancia

A plena luz del día y ante la mirada de transeúntes que no daban crédito a lo que veían sus ojos, dos presuntos ladrones interceptaron a un hombre de nacionalidad estadounidense, lo tumbaron al piso y lo intimidaron con un machete para despojarle de sus pertenencias, en el Puente Colombia, comuna 11-Laureles Estadio.

#Video Momento exacto en el que dos hombres roban un celular de alta gama a un extranjero en #Medellín. El hurto quedó registrado en video, material que en tiempo real sirvió para que las autoridades ubicaran a los responsables y los cogieran en flagrancia. #MañanasBlu pic.twitter.com/M5djCOcE38 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 28, 2026

Mientras uno de los hombres corría por la calle 50, en un intento de escape, el otro intimidaba a la víctima con el arma blanca para facilitar la huida, momento en el que con el sistema de videovigilancia de la ciudad se logró rastrear cada movimiento hasta lograr la interceptación de los implicados en puntos cercanos al lugar de los hechos. El teniente coronel Julián Gil, comandante operativo de la Policía Metropolitana.

“De manera inmediata, desde la sala situacional, se activó el seguimiento en tiempo real y se coordinó un plan candado que permitió orientar a las patrullas de vigilancia por diferentes vías del occidente de Medellín, logrando la captura de ambos implicados en inmediaciones del lugar de los hechos. Durante el procedimiento fue recuperado un celular valuado aproximadamente en 6 millones de pesos”, afirmó.



Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia de la ciudad, Manuel Villa Mejía, destacó el rol de la tecnología en casos como el registrado en el sector de Carlos E. Restrepo.

“Esto es lo que significa tener control en el territorio, tecnología funcionando y también capacidad de reacción. Hoy Medellín tiene un sistema de biovigilancia que no solo observa, sino que permite identificar, seguir y capturar. Y a los ciudadanos extranjeros, a los visitantes, le reiteramos que seguimos fortaleciendo todas las capacidades operativas para aquí, proteger la vida, el patrimonio y la tranquilidad”, aseveró.

Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron un celular iPhone 17 Pro Max, perteneciente a un extranjero de 31 años, quien posteriormente reconoció sus pertenencias. En poder de uno de los capturados también fue hallado el machete utilizado presuntamente durante el asalto.

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Por lo pronto, los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto. La investigación continúa para avanzar en el proceso judicial y determinar la participación de estas personas en otros hechos delictivos.