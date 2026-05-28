En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Colombiano muerto en ICE
Ricardo Roa
Elecciones presidenciales
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturaron a dos hombres señalados de robar un celular de alta gama a un extranjero en Medellín

Capturaron a dos hombres señalados de robar un celular de alta gama a un extranjero en Medellín

El hurto quedó registrado en video, material que en tiempo real sirvió para que las autoridades ubicaran a los responsables.

LADRONES MEDELLIN POLICIA METROPOLITANA.jpg
Foto: Policía Metropolitana de Medellín
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 28 de may, 2026

Capturaron a dos hombres señalados de robar un celular de alta gama a un extranjero en Medellín. El hurto quedó registrado en video, material que en tiempo real sirvió para que las autoridades ubicaran a los responsables y los cogieran en flagrancia

A plena luz del día y ante la mirada de transeúntes que no daban crédito a lo que veían sus ojos, dos presuntos ladrones interceptaron a un hombre de nacionalidad estadounidense, lo tumbaron al piso y lo intimidaron con un machete para despojarle de sus pertenencias, en el Puente Colombia, comuna 11-Laureles Estadio.

Mientras uno de los hombres corría por la calle 50, en un intento de escape, el otro intimidaba a la víctima con el arma blanca para facilitar la huida, momento en el que con el sistema de videovigilancia de la ciudad se logró rastrear cada movimiento hasta lograr la interceptación de los implicados en puntos cercanos al lugar de los hechos. El teniente coronel Julián Gil, comandante operativo de la Policía Metropolitana.

“De manera inmediata, desde la sala situacional, se activó el seguimiento en tiempo real y se coordinó un plan candado que permitió orientar a las patrullas de vigilancia por diferentes vías del occidente de Medellín, logrando la captura de ambos implicados en inmediaciones del lugar de los hechos. Durante el procedimiento fue recuperado un celular valuado aproximadamente en 6 millones de pesos”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia de la ciudad, Manuel Villa Mejía, destacó el rol de la tecnología en casos como el registrado en el sector de Carlos E. Restrepo.

“Esto es lo que significa tener control en el territorio, tecnología funcionando y también capacidad de reacción. Hoy Medellín tiene un sistema de biovigilancia que no solo observa, sino que permite identificar, seguir y capturar. Y a los ciudadanos extranjeros, a los visitantes, le reiteramos que seguimos fortaleciendo todas las capacidades operativas para aquí, proteger la vida, el patrimonio y la tranquilidad”, aseveró.

Lea también:

Metro de Medellín
Antioquia

Metro de Medellín será gratis el 31 de mayo durante elecciones: así funcionará

Augusto Rodríguez
Antioquia

Tras multa, juzgado de Medellín abrió incidente de desacato al director de la UNP

Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron un celular iPhone 17 Pro Max, perteneciente a un extranjero de 31 años, quien posteriormente reconoció sus pertenencias. En poder de uno de los capturados también fue hallado el machete utilizado presuntamente durante el asalto.

Publicidad

Por lo pronto, los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto. La investigación continúa para avanzar en el proceso judicial y determinar la participación de estas personas en otros hechos delictivos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medellín

Seguridad ciudadana

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad