Incautaron armas y material de intendencia a hombres de 'Chalá' tras combates en Briceño, Antioquia

No paran los enfrentamientos entre la fuerza pública y miembros de las disidencias de alias Calarcá en el Norte de Antioquia. Esta vez fue la vereda Guaico, del municipio de Briceño, el epicentro de un combate de encuentro entre soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la Cuarta Brigada y presuntos integrantes de la comisión de alias Chalá, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 500 millones de pesos, tras ser señalado responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez.

Durante el intercambio de disparos, los sujetos huyeron del lugar, dejando abandonadas armas y uniformes. Allí fueron incautados una pistola, dos cañones de repuesto para ametralladora 7.62 milímetros, una granada artesanal para dron, un camuflado, dos brazaletes alusivos a las disidencias y material de intendencia.

Mientras los operativos de la fuerza pública continúan en la zona, persiste el temor por el prontuario del mencionado cabecilla zonal, quien según las autoridades fue enviado del sur del Colombia, de límites entre Huila y el Cauca, para que asumiera el control del frente 36 para que alias 'Primo Gay' pasara al quinto. El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez.

"Este bandido es experto en el manejo de drones, y para que entrene sus estos hombres en el manejo de drones, que es lo que están utilizando para atacar la fuerza pública", explicó.



Según el ministro Pedro Sánchez la recompensa es para quien dé información que permita la ubicación y captura del cabecilla, sobre el cual ya están tras su pista organismos de seguridad.

"Se convierte en este momento en un objetivo de alto valor, en un objetivo que debemos cumplir. Y la instrucción de la fuerza pública es capturar a este criminal, pero también desmantelar todas las estructuras criminales que delinquen en la zona", reconoció Sánchez.

Vale la pena recordar que en la misma vereda Guaico, en las últimas horas tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.°4 desmantelaron un depósito ilegal que contenía explosivos con los que al parecer el mismo grupo armado comandado por alias ‘Calarcá’ pretendía atentar contra tropas y la misma población civil.