Investigan a secretario de Educación de Remedios por presunto acoso sexual a menor de edad

Bajo la lupa de las autoridades judiciales se encuentra el secretario de Educación del municipio de Remedios, William Alexander Sepúlveda, por un presunto caso de acoso sexual que involucra a menor de 17 años de edad.

La presunta comisión del delito fue puesta en conocimiento de la Fiscalía por parte de la comisaria de familia de esta localidad del Nordeste de Antioquia, Laura Cristina Barrientos, quien a su vez recibió el reporte de lo ocurrido por parte de la Coordinadora de Juventud del municipio.

Aunque hasta ahora no se conocen detalles del caso ocurrido a inicios de octubre de 2025, el escaso avance en las investigaciones por parte de las autoridades y la permanencia en el cargo público del presunto victimario han generado rechazo en la opinión pública por lo que en las últimas horas la administración municipal se pronunció.

A través de un comunicado la Alcaldía de Remedios señaló que en el marco de sus competencias ya remitió la información a las entidades respectivas para que avancen en las indagaciones y se mostraron respetuosos del debido proceso y la presunción de inocencia del funcionario involucrado.



“La Administración Municipal reitera que cualquier situación que involucre posibles vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes debe ser atendida con la mayor seriedad, responsabilidad y celeridad por parte de las autoridades competentes, garantizando en todo momento la protección integral de los menores de edad”, se lee en el documento.