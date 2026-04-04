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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tres mineros murieron, al parecer por inhalación de gases, en un socavón de Remedios, Antioquia

Tres mineros murieron, al parecer por inhalación de gases, en un socavón de Remedios, Antioquia

Autoridades locales investigan lo ocurrido y aseguran que desplegaron todas las herramientas para atender la emergencia ocurrida en zona rural.

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