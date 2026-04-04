Tres mineros murieron, al parecer por inhalación de gases, en un socavón de Remedios, Antioquia

Las celebraciones de la Semana Santa se vieron empañadas en el Nordeste de Antioquia por un accidente minero ocurrido en las últimas horas en el municipio de Remedios.

La administración municipal confirmó la muerte de tres personas dedicadas a estas labores en una mina del corregimiento Santa Isabel. Las víctimas fueron identificadas como Mauricio Buitrago Beltrán, Eliecer José Arcia Jaramillo y Junior Jaramillo Fernández, este último oriundo del municipio de Nechí.

Aunque lo ocurrido al interior del socavón es materia de investigación por parte de las entidades competentes, preliminarmente se ha podido conocer que una de las principales hipótesis está relacionada con la inhalación de gases tóxicos que se acumularon en el lugar.

A través de un comunicado la Alcaldía de Remedios informó que tras enterarse de la emergencia la atendieron por medio de la secretarías de Minas y Medio Ambientes, así como diferentes organismos de rescate.



“Nuestros pensamientos y oraciones están con Santa Isabel en esta semana de reflexión”, destacó en su mensaje la administración municipal.

Tras lograr la extracción del sitio de la emergencia y los respectivos procedimientos forenses que permitan avanzar en las investigaciones de lo ocurrido, se espera que los cuerpos de los tres mineros sean entregados a sus familiares para ser despedidos.