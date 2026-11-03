Investigan estado de árbol que cayó y mató a una persona en fiestas de Santo Domingo, Antioquia

En el municipio de Santo Domingo siguen las investigaciones para determinar el estado del árbol del parque principal que se desplomó en plenas fiestas, produjo la muerte de un hombre y dejó otras dos personas heridas. Autoridades ambientales habían catalogado el ejemplar con “riesgo bajo de volcamiento”.

Las circunstancias que rodearon el colapso parcial de un árbol de gran tamaño en el parque principal del municipio de Santo Domingo continúan bajo revisión de las autoridades, luego de que el incidente provocara la muerte de un hombre y dejara heridas a otras dos personas durante las Fiestas del Chalán y la Ganadería este fin de semana.

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El accidente ha generado cuestionamientos desde varios sectores sobre las condiciones en las que se encontraba el ejemplar y las advertencias que, según versiones de ciudadanos, se habrían hecho previamente sobre el riesgo que este representaba sin que se ejecutaran acciones oportunas.

En medio de los cuestionamientos, Cornare informó que el árbol, conocido comúnmente Cheflera, fue evaluado en 2024 dentro de un convenio con el Jardín Botánico de Medellín. Ese trabajo contempló la revisión de diferentes ejemplares en los parques principales de los municipios de su jurisdicción, mediante visitas de campo realizadas con funcionarios de las administraciones locales.



Las inspecciones buscaban establecer el estado fitosanitario y estructural de los árboles, detectar posibles afectaciones y entregar recomendaciones técnicas para orientar las intervenciones necesarias.

El alcalde Fabio Ignacio Mira se refirió a los resultados que arrojaron las dos inspecciones ejecutadas en menos de un año en esta localidad del Nordeste antioqueño: "En el 2024 se emitió un concepto donde se decía que este árbol estaba en estado bueno. No obstante, se le hizo otro seguimiento y se emitió un concepto este mismo año donde se decía que estaba en riesgo bajo de volcamiento. Son cosas fortuitas, cosas que se nos salen a nosotros de las manos", señaló.

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El mandatario reiteró su solidaridad con los familiares del hombre fallecido identificado como Wilson Adrián Tobón, de 42 años de edad, y confirmó que las dos personas heridas, una trasladada a un centro asistencial, se encuentran fuera de peligro.

De igual manera, Mira se refirió a algunas críticas sobre la continuidad de las fiestas que culminaron este 2 de noviembre, pese al fatal accidente. El alcalde indicó que en materia de artistas y logística ya había compromisos adquiridos y recursos públicos comprometidos que debían ejecutarse para evitar investigaciones o sanciones disciplinarias.