Medicina Legal sigue sin entregar cadáver de periodista asesinado en Anorí: se cumple un mes

El cuerpo de periodista asesinado en el municipio de Anorí ya ajustó un mes sin ser entregado a sus familiares por parte de Medicina Legal. Autoridades locales indicaron que avanzan en gestiones para agilizar trámites ante la entidad con la Defensoría del Pueblo

La incertidumbre y el dolor siguen acompañando a los familiares de Julián Hincapié, el periodista de 23 años cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 2 de octubre, después de permanecer desaparecido durante cerca de 20 días en el municipio de Anorí.

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A pesar de que ya transcurrió un mes desde el hallazgo, sus seres queridos todavía no han podido darle sepultura, pues los restos permanecen en la sede de Medicina Legal de Medellín mientras se completan los cotejos de ADN necesarios para establecer plenamente su identidad.

La prolongación del procedimiento ha llevado a la administración municipal a buscar alternativas para agilizar la entrega. Así lo indicó Isaí Cortés, secretario de Gobierno de esta localidad del Nordeste antioqueño, quien destacó que adelantan gestiones con la Defensoría del Pueblo para acompañar a la familia y tratar de agilizar los trámites pendientes.



“Que por la cantidad de cuerpos que habían adelante que requerían pruebas de ADN. Con la Defensoría del Pueblo hemos hecho intermediación para tratar de agilizar de darle agilidad a ese proceso eh para poder que la familia reciba el cuerpo”, aseguró.

De igual manera, el funcionario advirtió que no se trata de la primera situación de este tipo que en medio de su discrecionalidad se toma la entidad forense, principalmente por la alta demanda de servicios. Incluso Cortés comentó que en algunos casos la administración municipal ha recibido presiones para la entrega de cuerpos.

Julián Hincapié comunicador desaparecido en Anorí. Foto: Gobernación de Antioquia.

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“Siempre nos ha tocado acogernos a los tiempos de ellos. Acá hemos tenido casos que a veces han involucrado hasta la muerte a veces de miembros de algún grupo armado y hemos recibido hasta presiones para para para la entrega inmediata de esos cuerpos y medicina legal o sea yo no conocen las presiones que tengamos nosotros acá”, agregó dijo.

Sobre la desaparición de Hincapié, sus familiares han relatado que el 10 de septiembre salió de su vivienda, en el barrio La Playa, acompañado por un vecino al que había conocido recientemente. Según esa versión, ambos se dirigían hacia el sector de Las Lomitas, en un recorrido de aproximadamente 30 minutos, con el propósito de llevar mercurio.

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El vecino habría regresado posteriormente, pero días después abandonó la zona, circunstancia que llevó a los allegados del periodista a señalar como una persona de interés para esclarecer lo sucedido.