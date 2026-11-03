Con tutela buscan traslado de Miguel Quintero a cárcel en Antioquia desde Boyacá

Luego del traslado de Miguel Quintero esposado de pies y manos, vestido con un uniforme naranja y beige, a la cárcel de Cómbita en Boyacá, como medida cautelar y privativa de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra, un nuevo capítulo podría abrirse en las próximas semanas tras la solicitud de su defensa para definir un centro de reclusión que garantice su seguridad.

No solamente fue lo expuesto en la audiencia donde se advirtió que la integridad de su cliente podría estar en riesgo al ser hermano del exalcalde Daniel Quintero y la posible presencia en ese penal de otras personas relacionadas con presuntos escándalos de corrupción durante su administración.

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Esta condición y la presencia de su círculo personal y familiar en la ciudad de Medellín y Antioquia, es decir, su arraigo, podrían ser elementos a evaluar para un posible traslado a un centro de reclusión en el departamento, por lo que su nuevo abogado Felipe Alzate, aseguró que se interpuso una acción de tutela contra el Inpec, el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República, por su traslado a la cárcel de máxima de seguridad en Boyacá.

“No estamos solicitando ningún beneficio para el señor Quintero Calle; no pedimos guarniciones ni pabellones especiales; pedimos simplemente se le aplique los mismos criterios que a cualquier ciudadano y se le respete sus garantías mínimas”, dice el comunicado de la firma de abogados.



#Dato ¿Miguel Quintero podría cambiar de sitio de reclusión? Con acción de tutela su nuevo abogado defensor pidió considerar un cambio de establecimiento penitenciario por riesgos de seguridad y por estar lejos de su lugar de residencia. #VocesySonidos pic.twitter.com/GfJA20NtLq — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 3, 2026

Además, se apegan que la definición de un sitio de reclusión para el imputado debe estar motivada en: “circunstancias probadas y razonables, y debe respetar el debido proceso, el derecho de defensa y la unidad familiar, aún más cuando hay menores de edad de por medio”.

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Ante este panorama, el abogado penalista Óscar Santamaría explicó que además de la tutela podría acudir a otro recurso, como la revisión de un juez.

"Esta solicitud por hacerse ante otro juez de control de garantías, que sería una audiencia innominada para que vuelvan a traerlo a la ciudad de Medellín o elevar la solicitud al director nacional del INPEC para que él determine si efectivamente puede volverlo a traer, porque él podría, pero es un tema discrecional", sostuvo.

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Mientras que Daniel Quintero no solo ha cuestionado el trato a su hermano, traslado por las autoridades esposado de pies y manos, su incomunicación y calificó lo que ocurre con Miguel Quintero como un preso político.

“Miguel Quintero es el primer preso político del Gobierno de Abelardo de la Espriella y Federico Gutiérrez. Sin una condena ni un juicio en su contra ha sido torturado, esposado de pies y manos y presentado como un trofeo de guerra solo por ser mi hermano. Exigimos que nos permitan comunicarnos con él y conocer su estado de salud”, aseguró Daniel Quintero.

Quien de inmediato respondió fue el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta en X: “No es persecución política. Se robaron a Medellín. Las pruebas son contundentes y por eso ya está en la cárcel. Cínicos. Y eso que está en la cárcel por uno solo de los casos. Vienen más. Y hasta que caiga el jefe de la banda”.

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Mientras se conoce una decisión sobre un eventual traslado de Miguel Quintero, lo que sigue ahora en el caso es la radicación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía para llamar formalmente a juicio al hermano del exalcalde, imputado por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

Aún sin ser miembro de ninguna de las dos entidades, la Fiscalía ha señalado a Quintero como articulador para direccionar seis contratos entre el Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí que sumaron más de 17.600 millones de pesos y de los cuales se habrían apropiado de 2.400 millones producto de la exigencia de coimas.