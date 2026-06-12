Investigan extraña muerte de 'La Chapola', mujer trans hallada muerta en un río en La Ceja

Autoridades en La Ceja, Antioquia, investigan la extraña muerte de 'La Chapola', una mujer trans que fue hallada muerta en un río. La Alcaldía aseguró que la víctima sufría problemas de adicciones.

Las personas en el Oriente antioqueño no salen del asombro tras conocer la muerte de Wilter de Jesús Blandón Villada de 31 años, una mujer trans popularmente conocida como 'La Chapola' que fue encontrada sin vida en el municipio de La Ceja.

La información que dieron las autoridades es que el cadáver fue encontrado en la vereda San Sebastián, más específicamente en las aguas del río Pereira, en donde estaba sumergido el cuerpo que no tenía signos de violencia.

La alcaldesa de La Ceja, María Santa, aseguró que las autoridades locales le habían brindado varias ayudas a 'La Chapola' pero que la mujer tenía problemas de adicciones a las drogas.



“Nosotros le habíamos dado la oportunidad en el programa de alimentación escolar y lastimosamente, pues ella renunció voluntariamente porque no no iba a laborar por su situación de adicción. Le ofrecemos muchas oportunidades de ayuda, pero no”, dijo.

Por ahora y mientras avanzan las investigaciones correspondientes del caso, las autoridades no descartan que la muerte de la mujer trans tenga que ver con su adicción a los estupefacientes y una posible retaliación por parte de algún grupo delincuencial.

No obstante, el hallazgo del cuerpo y los antecedentes hacen que la primera hipótesis que se maneja es que, quizás, 'La Chapola' haya fallecido producto de una sobredosis, situación que será confirmada por los estudios que haga Medicina Legal.