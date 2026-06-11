Clan del Golfo asesinó a Iván Jiménez, una de las personas secuestradas en Segovia, Antioquia

En medio de la esperanza que tenía la Fuerza Pública y autoridades del Nordeste antioqueño, luego de que dos de las cuatro personas secuestradas por el Clan del Golfo fueron dejados en libertad tras dos días de cautiverio, se confirmó el asesinato de uno de los retenidos.

Se trata de Iván Darío Jiménez, un hombre de 57 años que manejaba el vehículo que fue interceptado por hombres fuertemente armados en zona rural del municipio de Segovia.

Según se ha podido confirmar, Jiménez fue encontrado en plena vía pública y, al parecer, con varios impactos de arma de fuego en su cuerpo, por lo que fue llevado hasta una funeraria de la subregión en donde Medicina Legal determinó que se trataba del hombre reportado como secuestrado días atrás.

Mientras la familia de Iván Darío prepara las honras fúnebres del hombre vilmente asesinado por el Clan del Golfo, el Ejército Nacional y la Policía Nacional avanzan en los operativos en la zona para poder encontrar a la cuarta persona retenida y de la cual aún no se tienen noticias.



Las versiones preliminares que se han conocido en el Nordeste antioqueño es que, supuestamente, el cuarto hombre secuestrado por el Clan del Golfo se habría fugado y hasta este momento las autoridades no tienen información de su paradero, por lo que siguen adelantando labores en la zona para determinar con exactitud qué pasó con la víctima de la retención.