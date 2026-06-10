Envían a prisión a dos presuntas integrantes del Clan del Golfo por reclutamiento

Dos mujeres señaladas de integrar la subestructura San Juan del Clan del Golfo fueron enviadas a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra por, presuntamente, reclutar personas para fortalecer las estructuras armadas ilegales de esa organización en diferentes municipios del Chocó. Se trata de Mariela Isabel Garnot Mena y Yennys del Carmen Gaviria Cañavera, quienes fueron capturadas en operativos adelantados por el Gaula de la Policía Nacional.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Mariela Isabel Garnot Mena tendría un papel clave dentro de la organización criminal, al encargarse de coordinar el transporte de las personas reclutadas, administrar los recursos económicos destinados a esta actividad ilegal y facilitar las comunicaciones entre los cabecillas. Además, estaría involucrada en el almacenamiento y envío de uniformes y otros elementos de uso exclusivo de la Fuerza Pública.

Por su parte, Yennys del Carmen Gaviria Cañavera es señalada de identificar y persuadir a jóvenes en sectores urbanos de Montería, Córdoba, para vincularlos al Clan del Golfo y coordinar posteriormente su traslado hacia el departamento del Chocó, donde serían incorporados a la estructura armada ilegal.

Reclutamiento forzado de menores de edad. Foto: Procuraduría.

Durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada en Istmina, Chocó, las autoridades incautaron seis prendas, cuatro bufandas y cuatro pañoletas pixeladas, con características similares a las utilizadas por las Fuerzas Militares, elementos que hacen parte del material probatorio recopilado en la investigación.



Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a las dos mujeres ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Para la Fiscalía, las implicadas habrían participado en actividades destinadas a fortalecer la capacidad operativa del grupo armado mediante la captación y traslado de nuevos integrantes. Durante las audiencias judiciales, las procesadas no aceptaron los cargos formulados por el ente acusador.