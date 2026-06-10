Así funcionaba ‘Los Náuticos’, red que traía armas desde EEUU para Clan del Golfo

En una operación coordinada entre la Dijin de la Policía y la Fiscalía, las autoridades desarticularon la estructura criminal conocida como ‘Los Náuticos’, señalada de importar armas de fuego y municiones desde Estados Unidos para abastecer a organizaciones criminales que delinquen en Antioquia y otras regiones del país.

El operativo permitió la captura de nueve integrantes de la red mediante diligencias de allanamiento y registro realizadas de manera simultánea en los departamentos de La Guajira, Antioquia, Córdoba, Caldas y Putumayo. Según las investigaciones, que se extendieron durante cerca de un año, la organización adquiría material bélico de forma fraudulenta en territorio estadounidense y lo transportaba por vía marítima hasta las costas de La Guajira, desde donde era ingresado ilegalmente al país.

Armas incautadas a la estructura criminal conocida como ‘Los Náuticos’. Blu Radio.

De acuerdo con la Dijin, la estructura utilizaba empresas legalmente constituidas, especialmente academias de tiro deportivo, para encubrir el desvío de grandes cantidades de munición y armamento. Las autoridades establecieron que el material terminaba en manos de grupos delincuenciales como ‘El Mesa’, ‘Pachelly’ y ‘Los Triana’, además de estructuras asociadas al Clan del Golfo.

Durante la investigación se determinó que ‘Los Náuticos’ traficaron más de 80 armas de fuego de alto calibre, entre ellas fusiles de asalto y pistolas de marcas reconocidas como Glock, Smith & Wesson y Sig Sauer, así como cerca de 12.000 cartuchos. El valor estimado de este arsenal en el mercado ilegal superaría los 1.332 millones de pesos.



En los procedimientos fueron incautadas 11 armas de fuego, 555 cartuchos de distintos calibres, dos miras telescópicas, cuatro tarros de pólvora, nueve teléfonos celulares, más de 30 millones de pesos en efectivo, 2.285 dólares y 30 euros. Adicionalmente, en inspecciones realizadas en Medellín fueron decomisadas otras siete armas de fuego y se iniciaron procesos administrativos por posibles irregularidades relacionadas con servicios de vigilancia y seguridad privada.