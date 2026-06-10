Cae red que hizo 200 transacciones fraudulentas de subsidios de víctimas en Antioquia y Córdoba

Autoridades lograron desarticular una red delincuencial que se apropiaba de recursos destinados a subsidiar a población vulnerable en Antioquia y Córdoba. Fueron más de 200 transacciones fraudulentas.

Tras más de 10 días de la captura de 11 personas por conformar una red que se habría apropiado de manera irregular de subsidios destinados a víctimas del conflicto armado, población desplazada y personas adscritas a programas sociales en Medellín y Montería, la Fiscalía confirmó que cinco de ellos fueron enviados a la cárcel y otros cinco quedaron con medida de aseguramiento en su lugar de residencia.

Las evidencias recopiladas por el ente acusador indican que la organización utilizaba información y credenciales de los beneficiarios para acceder indebidamente a sistemas informáticos, suplantar su identidad y apropiarse de los recursos. Para ello, Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte, señalado cabecilla, presuntamente suministraba las cédulas de ciudadanía de los ciudadanos, definía los valores a cobrar y coordinaba para reclamar los dineros.

Durante la investigación fueron identificados más de 240 eventos fraudulentos en los que María Teresa Bolaño Martínez, María Jeannette Marín Cañas y María Patricia Parra Goez, presuntamente, ingresaron a las bases de datos y, mediante el uso de registros biométricos ajenos o irregulares, gestionaron el desembolso de más de 116 millones de pesos. Asimismo, se conoció que parte de los recursos apropiados habrían sido transferidos a Israel Segundo Gutiérrez Severiche.



Durante las audiencias concentradas, el fiscal del caso reveló una llamada que fue ‘chuzada’, en el que dos señalados responsables de los hechos coordinan el retiro de recursos.

¿Tú hablas con Caro?...()...No, ella me tiene ahí 1.000.000 de pesos de unas cédulas ahí. Ah sí, va, ella le descuenta la plata que me tiene. Está bien. Descuento. Están mandando menos plata, es que están mandando menos", se escucha en la llamada.

En la diligencia también se dio a conocer, en voz del fiscal del caso, cómo una mujer que sufrió desplazamiento intraurbano en Medellín descubrió que le habían robado el subsidio de víctimas.

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“Me dijeron que el giro sí estaba y que esperara. Pasados hace unos días, volví al gane de la 14 y me dijeron que el giro no estaba y que llamara nuevamente a la unidad para las víctimas y que pidiera el PIN, porque con la cédula no aparecía. Llamé a la unidad para las víctimas y me dijeron que mi giro ya lo habían cobrado el 1º de septiembre de 2024. Luego me dijeron que, como yo no lo había cobrado, que lo denuncie en la Fiscalía”, aseguró el relato del fiscal.

Los otros seis posibles involucrados en el entramado ilegal serían los encargados de cumplir roles relacionados con la suplantación, cobro de subsidios, coordinaciones de puntos físicos y los procesos de verificación de identidad.

Durante los allanamientos en los que fueron capturadas estas personas, unidades de la Policía Nacional encontraron en una vivienda ocho computadores portátiles, un lector biométrico de huellas, varias tarjetas bancarias y otros elementos de interés para la investigación.

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Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Medellín les imputó, de acuerdo con su posible participación y responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y abuso de confianza.