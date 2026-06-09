Secretario de seguridad de Medellín criticó que no aplicara porte de armas a alias 'El Cuervo'

Quedó en libertad alias ‘Cuervo’, señalado de disparar un arma contra la policía durante recientes disturbios en la Universidad de Antioquia. La Alcaldía de Medellín aunque acepta la decisión, no la comparte por los riesgos que genera esta persona

Pese a haber sido capturado en flagrancia e incautado en su vivienda material relacionado con la guerrilla del ELN, un Juez en Medellín dejó en libertad a Diego Manuel Guzmán, el hombre que se observó en varios videos de cámaras de seguridad, disparando con un arma contra la policía el pasado 4 de junio en medio de disturbios ocurridos en la Universidad de Antioquia.

La falta de material probatorio contundente, sería una de las causas, además que no sería arma de fuego, hecho que generó el rechazó del secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa.

“¿Cómo funciona una norma traumática? Con pólvora, tiene explosivos, es decir, es un arma de fuego. Y le llaman de menor letalidad, pero es letal. Con arma traumática ya han matado. Entonces, no puede ser que aquí olímpicamente, románticamente, algunos que se dicen ser sabios del derecho vengan a decir, "No aplica el porte ilegal de armas.", aseguró Villa.



Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el general Henry Bello, confirmó que no tienen reporte de que se haya escapado.

“Y en una audiencia de control de legalidad, el honorable juez de la República dictaminó que esta persona queda en libertad. Sin embargo, sigue siendo investigado por el delito que es obstrucción a vías y sigue siendo investigado por el delito de ataque a servidor público y por daño a bienes de uso público y bienes del Estado”, aseveró.

Hay que recordar que alias ‘Cuervo’ fue capturado el mismo día de los desmanes en la Alma Mater cuando se movilizaba en un taxi, tras ser seguido por las autoridades a través de cámaras de seguridad.

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En el vehículo fue sorprendido con prendas de vestir que utilizaba para pasar encubierto, pero además durante un allanamiento a su vivienda encontraron banderas, material ideológico del ELN, chalecos, aerosoles y otros elementos con los que promovería disturbios y adoctrinamiento en favor del grupo armado en Medellín y el Valle de Aburrá.