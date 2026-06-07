Procuraduría pone la lupa a la aprobación de Facultad de Medicina de la UdeA para Urabá

En medio de la polémica desatada por denuncias de un presunto bloqueo por parte de la Gobernación de Antioquia para la creación de la facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad de Antioquia, en Urabá, entes de control ya anunciaron que pondrán la lupa sobre el proyecto.

La Procuraduría General indicó que adelanta una vigilancia preventiva a esta iniciativa luego que en una reciente sesión de la Asamblea de Antioquia se conocieran detalles sobre su trámite administrativo y las “alertas sobre posibles interferencias ajenas a criterios académicos en el desarrollo del cronograma”.

Como consecuencia de la decisión, la entidad del Ministerio Público destacó que verificará el cumplimiento de las actuaciones adelantadas por el Consejo Académico de la Alma Mater para ejecutar la iniciativa que consideran de relevancia estratégica “para fortalecer la infraestructura educativa y ampliar la oferta académica en la región”.

La llegada de esta Facultad de Medicina para el Urabá antioqueño ya había sido de disputa entre el Gobierno nacional y el departamental, luego de que a inicios de mayo Juan Carlos Bolívar, delegado del Ministerio de Educación en el Consejo Superior Universitario, indicara que la Gobernación estaba bloqueando el proyecto en el que se invertirán más de 130.000 millones de pesos.



Desde el departamento respondieron que la universidad se encuentra en un proceso de vigilancia e intervención financiera y que como prioridad debería concentrar sus esfuerzos en reducir el déficit financiero acumulado que se estima en unos 680.000 millones de pesos.

“Tener un edificio no garantiza que vamos a tener una oferta educativa”, dijo la Secretaría de Educación de Antioquia asegurando que nuevas expansiones deben evaluarse bajo criterios técnicos y de sostenibilidad.

La nueva dependencia contará con programas como Medicina, Enfermería, Odontología, Nutrición y Dietética, Microbiología, Salud Pública, Ciencias Farmacéuticas, Ciencias Agrarias para unos 2.400 estudiantes de pregrado y posgrado de los diferentes municipios que conforman la subregión.