Disidencias de las Farc quemaron dos viviendas y secuestraron cuatro personas en Remedios, Antioquia

Persiste la preocupación por hechos violentos en el Nordeste de Antioquia en los que están implicados las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’.

La situación más reciente ocurrió en una finca de la vereda Las Camelias en el municipio de Remedios donde irrumpieron sujetos armados que estaban portando brazaletes alusivos al frente cuarto de ese grupo armado.

En el lugar quemaron dos viviendas y secuestraron a una pareja de esposos identificados como Efrain de Jesús Botero Mejia y Rocío Silva, además de otros dos trabajadores de la finca. Antes de marcharse, los sujetos armados también pintaron varios grafitis alusivos a la organización criminal y dejaron seis cilindros con mensajes.

Tras recibir el reporte, las autoridades desplegaron acciones con diferentes capacidades para garantizar la seguridad en la zona, pero también iniciar la búsqueda de las personas secuestradas.



Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, alertó sobre lo que podría estar ocurriendo en la zona: planes expansivos de grupos armados que podrían generar un nuevo ciclo de violencia.

"Un ciclo de violencia donde se viene reconfigurando esta presencia armada, que podría escalar, lamentablemente, a nuevos enfrentamientos entre actores armados ilegales, con interposición de la población civil. Por eso creo que es importante tanto las autoridades locales, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno nacional, tienen una obligación de articular acciones para proteger a esas poblaciones", explicó.

Un hijo de la pareja reportó a las autoridades que pocas horas después de ocurrida la situación recibió una llamada donde los integrantes del grupo armado le exigieron 60 millones de pesos para liberar a sus familiares. No obstante, manifestó que no contaba con la capacidad económica para acceder a la imposición.