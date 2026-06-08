Tras quedar en libertad, señalado de disparar a policía durante desmanes en la UdeA se habría fugado

Pese a haber sido capturado en flagrancia e incautado en su vivienda material relacionado con el ELN, la justicia dejó en libertad a Diego Manuel Guzmán, el hombre señalado de haber disparado un arma contra la policía el pasado 4 de junio en medio de disturbios ocurridos en la Universidad de Antioquia.

Así lo reportó en las últimas horas la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien señaló que el hombre recuperó la libertad por decisión de un fiscal sin haber sido presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de su captura.

No obstante, lo más preocupante del caso es que las autoridades aún no han podido volver a establecer contacto con esta persona a partir de la información que suministró a las autoridades.

Según Carrasquilla, hasta ahora han sido infructuosas acciones como llamadas telefónicas, comunicaciones electrónicas, visitas a direcciones asociadas a su entorno familiar y contactos con su defensa jurídica en medio de la investigación a la que quedó vinculado.



"Ahora el sujeto ha desaparecido, y andan con la narrativa que fue desaparecido por las autoridades. Lo que pretenden con esta narrativa es señalar que las autoridades están interviniendo en las marchas para desaparecer a quienes participan en ellas", advirtió la corporada.

Alias ‘Cuervo’ fue capturado el mismo día de los desmanes en la Alma Mater cuando se movilizaba en un taxi, tras ser seguido por las autoridades a través de cámaras de seguridad.

En el vehículo fue sorprendido con prendas de vestir que utilizaba para pasar encubierto, pero además durante un allanamiento a su vivienda encontraron banderas, material ideológico del ELN, chalecos, aerosoles y otros elementos con los que promovería disturbios y adoctrinamiento en favor del grupo armado en Medellín y el Valle de Aburrá.