Hallan muerta a joven que cayó al río Sucio mientras cruzaba en una garrucha en Dabeiba, Antioquia

Luego de varios días de búsqueda, hallaron sin vida a la joven que cayó al río Sucio mientras cruzaba en una garrucha en Dabeiba, Antioquia. Una adulta y un menor de edad que viajaban con la víctima no cayeron al agua y fueron rescatados.

Tras más de dos días de intensas labores de búsqueda, organismos de socorro confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven de 18 años que había desaparecido tras caer al río Sucio, cuando se movilizaba en una garrucha artesanal en zona rural del municipio de Dabeiba.

La víctima fue identificada como Estefanía Sepúlveda y el accidente ocurrió en la tarde del pasado sábado en el sector Alto Bonito, donde la joven cruzaba el afluente junto a una mujer adulta y un menor de tres años utilizando este sistema de transporte empleado por algunas comunidades rurales.

De acuerdo con los reportes preliminares, durante el recorrido uno de los lazos de la estructura se habría enredado, provocando una frenada repentina que desestabilizó la garrucha. Como consecuencia, la joven perdió el equilibrio y cayó a las caudalosas aguas del río Sucio.



Mientras tanto, la mujer y el menor lograron permanecer sujetos a la estructura y, posteriormente, fueron rescatados por los organismos de emergencias, mientras que se buscaba de manera exhaustiva a la mujer en el afluente.

Teniendo en cuenta la información y luego de varias horas de trabajos, el cuerpo fue localizado en el sector de Pavarandocito, jurisdicción del municipio de Mutatá, en donde sigue la alerta, debido al frecuente uso de garruchas para transportarse en estas zonas del departamento.