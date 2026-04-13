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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan a presuntos asesinos de la jefe de Bomberos de Dabeiba, Fernanda Domicó

Capturan a presuntos asesinos de la jefe de Bomberos de Dabeiba, Fernanda Domicó

El operativo permitió incautar armas, radios, drogas y hasta documentación del Clan del Golfo.

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