Capturan a presuntos asesinos de la jefe de Bomberos de Dabeiba, Fernanda Domicó

En julio de 2025 un atroz crimen causó consternación en Antioquia luego de que fuera hallado en un quebrada el cuerpo de Fernanda Domicó, una mujer trans, líder indígena y jefe del Cuerpo de Bomberos de Dabeiba que fue encontrada con múltiples heridas de armas blanca.

Desde ese momento se activó una recompensa de hasta 20 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables y ahora, nueve meses después del asesinato un operativo de la Policía Nacional permitió la captura de algunos de los posibles responsables del crimen.

La información la dio a conocer el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien a través de su cuenta de X aseguró que, “capturaron a cuatro delincuentes, entre ellos, alias 'Ever' y 'Sopla', señalados de participar en el homicidio de Fernanda Domicó”.

Las autoridades destacan que lo llamativo del caso es que en el procedimiento se logró la incautación de armas de fuego, abundante munición, radios, documentos del Clan del Golfo y estupefacientes, por lo que sería el grupo delincuencial quien estaría detrás de este vil asesinato en el Occidente antioqueño.



El alcalde de Dabeiba, Daniel Higuita, relató en su momento lo importante que era para la comunidad la líder indígena y jefe del Cuerpo de Bomberos.

"Fue ampliamente reconocida en nuestro municipio por su don de servicio y por su liderazgo, nos dejó un gran vacío en nuestros corazones. Desde la Administración Municipal rechazamos estos actos de violencia", destacó el mandatario.

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A la espera de que se logre establecer con exactitud si habría más personas involucradas en el asesinato de Domicó, el mandatario regional manifestó, “a la familia de Fernanda y a su comunidad, les decimos: sus victimarios están en manos de la justicia y su asesinato no quedó en la impunidad”.