Fiscalía llamará a Juicio a Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el presidente de Ecopetrol en licencia, Ricardo Roa, por el delito de tráfico de influencias, dentro de la investigación relacionada con la compra de un apartamento ubicado en el barrio El Chicó, en Bogotá.

El proceso judicial se fundamenta en la presunta utilización indebida de su cargo para favorecer intereses particulares en negocios vinculados con Hocol, filial de la compañía estatal.

De acuerdo con el ente acusador, Ricardo Roa “habría utilizado de manera indebida su posición como máxima autoridad ejecutiva de Ecopetrol para favorecer intereses particulares, en contravía de los deberes propios de su cargo”.

La investigación señala que esa presunta influencia se habría ejercido sobre decisiones y oportunidades de negocio en Hocol, empresa en la que, según la Fiscalía, buscó beneficiar a terceros.



La acusación sostiene que Roa habría solicitado a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, que “se generaran oportunidades de negocio para Juan Guillermo Mancera”, particularmente en lo relacionado con la adjudicación de un proyecto de regasificación a la empresa GAXI ESP S.A.S., de propiedad de este último.

El expediente tiene como eje la compraventa del apartamento 901 del edificio Entre Parques, ubicado en el sector de El Chicó, en Bogotá.

Según la información presentada por la Fiscalía, el inmueble fue adquirido por un valor equivalente al 34 % menos de su precio de mercado, lo que representaría una diferencia cercana a 927 millones de pesos frente a su valor comercial.

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Para la Fiscalía, la intervención de Ricardo Roa en favor de los intereses empresariales de Juan Guillermo Mancera “habría constituido una influencia indebida sobre el presidente de Hocol”, con el propósito de favorecer un proyecto de interés para el empresario.

El ente investigador sostiene, además, que entre ambos existía una relación cercana y una negociación comercial previa derivada precisamente de la compraventa del inmueble.

En ese sentido, la Fiscalía considera que el beneficio obtenido en el precio y las condiciones de pago del apartamento estaría relacionado con la presunta influencia ejercida por Roa para favorecer los intereses de Mancera dentro de la filial de Ecopetrol.

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Para el organismo investigador, el presidente de la compañía estatal habría utilizado su cargo para intervenir en asuntos que podían beneficiar a una persona con la que mantenía una relación comercial directa, motivo por el cual radicó formalmente el escrito de acusación por el delito de tráfico de influencias.