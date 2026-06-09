Ejército frustró secuestro de cinco personas en zona rural de Remedios, Antioquia

En medio de la ofensiva que mantiene el Ejército Nacional en el Nordeste de Antioquia, en zona rural del municipio de Remedios, tropas del Batallón de Selva N.° 55, adscritas a la Décima Novena Brigada, lograron frustrar una acción criminal contra la población civil, al ubicar y liberar a cuatro ciudadanos y a un menor de edad, quienes se encontraban retenidos en una vivienda en la vereda Mata Arriba.

Según se informó, esta acción se desarrolló como continuidad a las operaciones de búsqueda y presión militar adelantadas por las tropas, luego de los graves hechos registrados en la vereda Las Camelias, donde fueron masacrados cuatro ciudadanos, hechos que, de acuerdo con información preliminar, habrían sido perpetrados por presuntos integrantes del grupo armado organizado residual, Disidencias de las Farc de Alias Calarcá, Bloque Magdalena Medio.

Fue gracias a un aviso ciudadano que se logró oportuna reacción de la unidad militar desplegada en la zona rural que llegaron a un sector donde integrantes de una estructura criminal pretendían cometer un nuevo hecho delictivo contra la población civil.

Allí, la rápida acción militar permitió hallar y liberar a varias personas que permanecían amarradas en una vivienda, a quienes se les protegió la vida, evitando un posible secuestro u homicidio.



Al darse cuenta de la presencia de las tropas, los presuntos integrantes de esta estructura emprendieron la huida del sector. De acuerdo con información preliminar, al parecer habrían llevado consigo a otro ciudadano, situación que se encuentra en verificación por parte de las autoridades competentes.

El Ejército Nacional mantiene el desarrollo de tareas tácticas en el área, con el propósito de ubicar a los responsables, contribuir a su captura o neutralización en el marco de la ley, proteger a la población civil y continuar apoyando a las autoridades judiciales en el esclarecimiento de estos hechos.