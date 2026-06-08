Encuentran sin vida a la cuarta persona secuestrada por disidencias Farc en Remedios, Antioquia

A más de 24 horas de haberse activado la búsqueda de cuatro personas que habían sido reportadas como secuestradas en Remedios, Antioquia, por parte del frente cuarto de las disidencias de las Farc, la última persona que permanecía sin información sobre su paradero fue hallada sin vida.

Se trata de Efraín de Jesús Botero, de 62 años de edad, y quien se suma como víctima de la incursión del grupo armado en la finca El Bosque de la vereda Las Camelias, en Remedios, a su esposa, Rocío Silva, y otra pareja que también eran trabajadores del lugar.

En las últimas horas se ha conocido una imagen de los cuatro campesinos retenidos por el grupo armado donde se les ve custodiados por uno de sus integrantes portando un fusil, y las víctimas con sus manos atadas.

El coronel Ferley Puerto, comandante encargado de la Policía en Antioquia, aseguró que durante la acción violenta en la finca fueron incineradas dos viviendas y pintados varios grafitis.



"Fueron desplegadas capacidades especializadas de gaula, inteligencia e investigación criminal para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. La Policía Nacional rechaza de manera categórica cualquier actuación que atente contra la vida, la libertad y la integridad de los ciudadanos", aseguró el uniformado.

Por ahora no son claras las razones que motivaron la acción violenta por parte de las disidencias, pues aunque hay versiones que indican que las víctimas habrían sido señaladas como colaboradoras de grupos que disputan el territorio y rentas ilegales con esa estructura, un familiar de estas personas reportó a las autoridades que recibió una llamada en la que le exigieron 60 millones de pesos a cambio de su liberación.

Como responsable de esta situación el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló a Luis Antonio Montoya, alias ‘Jhon Fiera’, cabecilla de este frente de las disidencias que también tiene presencia en otras localidades del Nordeste de Antioquia como Segovia, Yalí, Vegachí y Yolombó.