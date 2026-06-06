Gobernación envió 200 ayudas humanitarias para damnificados por lluvias en Andes, Antioquia

Horas después de la avenida torrencial que golpeó al corregimiento Santa Inés, en el municipio de Andes, la respuesta institucional comenzó a materializarse con la llegada de ayudas humanitarias y equipos especializados para atender a las familias afectadas y evaluar la magnitud de los daños dejados por la emergencia.

La Gobernación de Antioquia, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, envió al territorio más de 200 ayudas destinadas a los damnificados. Los kits entregados incluyen alimentos, elementos de aseo y colchonetas, con el propósito de brindar una atención inmediata a quienes resultaron afectados por la fuerza de la creciente de la quebrada Santa Bárbara.

Paralelamente, el Dagran desplegó maquinaria amarilla tipo oruga para apoyar las labores de recuperación de la capacidad hidráulica en el afluente. La intervención busca reducir nuevos riesgos para la comunidad y avanzar en la estabilización de la zona donde se reportan 36 viviendas afectadas, dos viviendas destruidas y dos puentes peatonales colapsados.

Avenida torrencial en Andes, Antioquia. Foto: captura de pantalla video suministrado.

"Hemos desplegado 1º, equipos técnicos especializados para hacer la valoración y caracterización de los daños que se presentan en el territorio, sobre todo con las afectaciones a infraestructura de vivienda, a infraestructura vial, a puentes y, sobre todo, a las escuelas que se encuentran en situación de riesgo", sostuvo Vanessa Paredes es la directora de la entidad.



Por lo pronto, un equipo técnico especializado del Dagran permanece en el corregimiento realizando inspecciones en terreno y sobrevuelos para identificar posibles represamientos, verificar el comportamiento de las fuentes hídricas y establecer con precisión el alcance de las afectaciones.

Estas evaluaciones serán determinantes para definir nuevas medidas de atención y las acciones de recuperación que requerirá el municipio del Suroeste del departamento en los próximos días.