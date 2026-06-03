Avenida torrencial dejó 10 veredas incomunicadas y dos puentes destruidos en Andes, Antioquia

En las últimas horas se registró una emergencia provocada por la quebrada Santa Bárbara, que causó una avenida torrencial en el corregimiento de Santa Inés del municipio de Andes, suroeste de Antioquia. El agua arrastró palos y lodo, causando estragos a su paso.

Según el reporte del cuerpo de bomberos de esa localidad, hasta ahora la situación deja una vivienda destruida, aunque por fortuna estaba deshabitada.

Además se inundó el costado de la iglesia, la plaza, una vivienda que “quedó en una isla”, porque por lado y lado le entró el agua y hubo estragos en el centro de salud. El capitán Luis Gonzalo Correa, comandante del cuerpo de bomberos de Andes, dio el balance: "Hay alrededor de 10 veredas incomunicadas en el momento. De acuerdo a lo de la junta de acción comunal, todo el corregimiento que estaba al bordo de la quebrada tocó evacuar. 150 personas más o menos. Bomberos se está dirigiendo al sitio. Toda la gente que estaba al bordo de la quebrada, toda toda tuvo que evacuar", indicó.

"Causó la destrucción del puente La Calera, la vereda Santa Isabel, La Borraja. Tenemos también la pérdida de un puente que se llama el puente de la pobre, una vivienda que se inundó y quedó en una isla en todo el corregimiento, y igualmente la inundación de una parte de la vía que está sobre el centro de salud. Esta avenida torrencial viene desde el sector de Santa Bárbara, en las estribaciones de la cordillera occidental. Una fuerte precipitación, hasta el momento no sabemos el lugar exacto de dónde ocurrió el evento", expuso.



Por lo pronto, las autoridades municipales están pidiendo al Dagran que adelante un sobrevuelo por la zona a primera hora de este jueves, para evaluar en su totalidad las afectaciones tras las fuertes lluvias.

Una avenida torrencial en el corregimiento de Santa Inés del municipio de Andes, Antioquia, dejó 10 veredas incomunicadas y dos puentes destruidos. El cuerpo de bomberos de municipio tuvo que evacuar a más de 150 personas por la situación. #VocesySonidos pic.twitter.com/U7Gy5Zf71y — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) June 3, 2026

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