Erosión del río Magdalena pone en riesgo puente entre Santander y Antioquia

La erosión provocada por el río Magdalena encendió las alarmas en el corredor vial que conecta a Santander con Antioquia, luego de que se evidenciaran fallas en la infraestructura de acceso al puente Guillermo Gaviria Correa, una de las conexiones más importantes entre Barrancabermeja y Yondó.

Ante la situación, la Concesionaria Ruta del Cacao activó los protocolos de atención de emergencias y puso en marcha acciones de mitigación para proteger la estructura y garantizar la seguridad de los usuarios que transitan por el corredor vial.

De acuerdo con las evaluaciones técnicas preliminares, la afectación se presenta en el acceso al puente en sentido Yondó–Barrancabermeja, donde se registra pérdida de banca y deterioro del terraplén debido a la socavación lateral generada por la fuerza del río Magdalena.

Nos permitimos compartir comunicado de prensa No. 237. Actuaciones en el Puente Guillermo Gaviria Correa en la Unidad Funcional 1 🛑🚧🚨@MinTransporteCo @ANI_Colombia @ansvcol @Supertransporte pic.twitter.com/DSF1j5IEW2 — Concesionaria Ruta del Cacao (@CRutadelCacao) June 3, 2026

La concesión explicó que el fenómeno obedece a cambios en la dinámica natural del afluente sobre las zonas inundables donde se encuentran ubicados el estribo izquierdo y el acceso al puente, situación que ha acelerado los procesos erosivos en el sector.



Como medida de respuesta inmediata, se adelantan labores de estabilización temporal mediante la instalación de grandes volúmenes de roca, conformación de rellenos de soporte y adecuación de una base modular para reforzar la zona comprometida. Estas obras buscan disminuir la velocidad de erosión, proteger la infraestructura y evitar que la emergencia se agrave mientras se estructuran soluciones definitivas.

Las autoridades también mantienen monitoreo permanente sobre el comportamiento del río y el estado de la estructura, con el fin de garantizar la movilidad y prevenir riesgos para conductores y transportadores que utilizan diariamente esta vía.

Autoridades cerraron el paso por el puente ‘Guillermo Gaviria’ que une a Santander con Antioquia por el socavón que generó un enorme hueco sobre la calzada a la altura de Yondó. #VocesySonidos pic.twitter.com/5qrOM6hEGN — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 16, 2026

El puente Guillermo Gaviria Correa hace parte de la Unidad Funcional 1 del corredor vial concesionado Ruta del Cacao y constituye un paso estratégico para la conexión entre el Magdalena Medio santandereano y el departamento de Antioquia.

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La región ha enfrentado históricamente problemas de erosión y socavación asociados a las crecientes y cambios en el cauce del río Magdalena, fenómeno que afecta obras de infraestructura ubicadas en zonas de influencia directa del afluente.

La Concesionaria Ruta del Cacao informó que continúa trabajando junto con especialistas y entidades competentes en la evaluación técnica del problema para definir una solución definitiva que garantice la estabilidad de la estructura y la seguridad de los usuarios del corredor vial.