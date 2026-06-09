Con millonarias recompensas buscan a responsables de masacre en zona rural de Remedios

Con millonarias recompensas buscan a disidentes de las Farc responsables de la masacre de cuatro campesinos en zona rural de Remedios. Mientras tanto, fue identificado el hombre armado que una fotografía aparece custodiando a las víctimas posiblemente momentos antes de ser ejecutadas.

Mientras que en el territorio se mantienen acciones sostenidas por parte del Gaula y Grupos Especiales de la fuerza pública, las autoridades acudieron en las últimas horas a la información ciudadana para lograr dar con el paradero de los responsables del asesinato de cuatro campesinos en zona rural del municipio de Remedios.

Así lo evidenció a través de su cuenta de X el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien anunció millonarias recompensas por integrantes del frente cuarto de las disidencias de las Farc, a quienes se le adjudica el atroz hecho ocurrido en la finca El Bosque de la vereda Las Camelias.

El mandatario departamental anunció hasta 300 millones de pesos para quien entregue información que conduzca al paradero de Luis Antonio Montoya Muriel, alias ‘Jhon Fiera’, cabecilla de ese frente que a nivel nacional responde a las órdenes de alias ‘Calarcá’.



Sobre el prontuario de ‘Jhon Fiera’ se ha conocido en varias ocasiones por parte de las autoridades que ingresó muy joven a la ilegalidad y que durante años mantuvo un perfil relativamente bajo, lo que dificultó su identificación pública. Más recientemente, organismos de seguridad lo han señalado de intentar expandir el control territorial de las disidencias en municipios como Segovia y Remedios, enviando integrantes para labores de inteligencia y consolidación de presencia armada.

Por otro lado, los esfuerzos de las autoridades se centran en alias ‘Johan Veneco’ por quien la recompensa asciende a 100 millones de pesos. Este hombre es quien aparece en la fotografía del reciente caso que ha generado rechazo en diferentes sectores políticos y sociales.

Con uniforme, brazalete y fusil ‘Johan Veneco’ posó custodiando a las cuatro víctimas de la masacre probablemente instantes previos a ser ejecutadas y quienes estaban inmovilizadas al tener atadas sus manos.

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El coronel Ferley Puerto, comandante encargado de la Policía en Antioquia, rechazó estos hechos, especialmente luego de que se conociera una imagen posiblemente minutos antes de su ejecución donde los cuatro capturados se evidencian atados de manos y custodiados por un hombre que viste camuflado, con fusil y un brazalete de las disidencias de las Farc.

Organizaciones han advertido que en las próximas semanas podría generarse un complejo panorama de orden público en el Nordeste de Antioquia tras la decisión del frente cuarto de enfrentar a sangre y fuego al Clan del Golfo.

La facción disidente habría recibido para este fin una importante inyección económica de parte de ‘Calarcá’ y no se descarta inclusive el uso de drones para atentados que ponen en serio peligro a la población civil.