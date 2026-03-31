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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / La Armada Nacional rescató a cuatro náufragos en aguas del Golfo de Urabá en Turbo

La Armada Nacional rescató a cuatro náufragos en aguas del Golfo de Urabá en Turbo

Además de la pérdida de elementos de la embarcación en la que se transportaban, algunos afectados registraron quemaduras ocasionadas por combustible.

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