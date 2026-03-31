La Armada Nacional rescató a cuatro náufragos en aguas del Golfo de Urabá en Turbo

La Armada rescató a cuatro náufragos en aguas del municipio de Turbo. Además de la pérdida de elementos de la embarcación en la que se transportaban, algunos afectados registraron quemaduras ocasionadas por combustible.

Cuatro adultos resultaron heridos tras el naufragio de una lancha ocurrido en el Golfo de Urabá, frente a las costas del municipio de Turbo.

La emergencia se registró en el sector de Playa Dulce, a la altura de Punta Las Vacas en el Golfo de Urabá, donde la embarcación, identificada como Torbellino y vinculada al Parque Nacional Natural Los Katíos, terminó a la deriva.

Preliminarmente se ha conocido que el hecho fue advertido por otra nave que transitaba por la zona y dio aviso a las autoridades, lo que permitió activar un operativo de respuesta.



Mientras unidades de la Armada de Colombia se desplazaban al lugar, embarcaciones cercanas iniciaron las labores de auxilio. Uno de los ocupantes fue rescatado en primera instancia por una motonave, y poco después los otros tres fueron ubicados y sacados del agua con apoyo de otras tripulaciones.

Los sobrevivientes tenían lesiones, incluidas quemaduras causadas por combustible, por lo que recibieron atención inicial en altamar antes de ser trasladados al muelle de Turbo y posteriormente al hospital local, Francisco Valderrama.

En la atención de la emergencia también participó una embarcación que cubría la ruta entre Acandí y Turbo, cuyos tripulantes activaron los protocolos tras percatarse del naufragio.

Publicidad

Si bien no hubo víctimas fatales tras el incidente, sí se registraron pérdidas materiales como un motocarro e insumos de construcción que eran transportados en el vehículo marítimo. Las autoridades investigan las causas que provocaron la emergencia.