La música, el principal plan para este puente festivo en Antioquia: rock, electrónica y filarmónico

La música, con eventos para gustos variados, será protagonista de la agenda cultural para este fin de semana con puente festivo en el departamento de Antioquia.

El foco cultural este festivo en Medellín será el Festival Internacional Altavoz, que de sábado a lunes ofrecerá la presentación de 16 agrupaciones internacionales, 28 locales y 15 de otras ciudades, como Pestilencia, que tendrá su concierto de despedida.

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"Es el momento de Altavoz que aquí también en Medellín va a ser la despedida que va a ser de la pestilencia. Se hará nuestro último concierto acá, pero de corazón vamos a quedar en la mente de todos, así que los esperamos en altavoz", señaló Dilson Díaz, vocalista de la agrupación.

La música en Medellín también tendrá un fin social, con la unión de la Orquesta Departamental de Antioquia y la Filarmónica de Medellín este viernes, en el Pablo Tobón Uribe, desde la 7 de la noche, para apoyar la recuperación del Santuario San José de Venecia, afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto.



Juan Felipe Vélez, productor orquestal de la Filarmed, cuenta qué ofrecerá este espacio a sus asistentes: "Los invitamos a vivir un viaje, una experiencia a través de las obras más representativas de la música clásica. Vamos a tener a dos orquestas en un mismo espacio y invitarlos a dar a dar de corazón, pero a dar sabiendo que vamos a ver una experiencia maravillosa", indicó.

Alcaldía de Medellín

Otro evento musical en Medellín será el festival EDC, mientras que fuera del Valle de Aburrá, La Ceja tendrá el domingo su media maratón internacional.