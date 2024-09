Ladrón arrastró a joven por varias cuadras para robar su bolso; gritos son estremecedores

Indignación ha generado en Medellín el caso de una joven, de 22 años de edad, a quien un ladrón la arrastró por una calle del barrio El Velódromo (comuna 11- Laureles- Estado de la ciudad) para robar su bolso.

La mujer, que salió como de rutina para el gimnasio, quedó con hematomas en todo el cuerpo y raspones, pues tal y como quedó registrado en cámaras del sector, el delincuente la tiró del bolso, que quedó enredado en su brazo, por lo que el hombre logró avanzar en su moto varios metros jalando sus pertenencias, mientras ella gritaba para pedir auxilio.

Autoridades en Medellín buscan a un presunto ladrón que desde su moto arrastró a su víctima para robarle sus pertenencias en el barrio El Velódromo. La mujer, de 22 años, quedó con hematomas en todo el cuerpo.

“Sentí un jalón de mi bolso, y dije me están robando, pero no entendía por qué estaba arrastrándome detrás de esa moto. Yo gritaba y pedía ayuda porque era el desespero de por qué no me suelto, por qué sigo ahí pegada, por qué me sigue arrastrando sabiendo el dolor".

La víctima, que prefirió reservar su identidad, narró que la comunidad del sector fue solidaria con su caso e incluso impidió que el hombre, que volvió al sector a intentar el robo de nuevo, pudiera cometer su objetivo.

“Apareció un señor a los gritos, toda la gente se alertó y salió ahí mismo a silbar y a gritar 'suéltela', entonces el hombre se asustó. En mi malestar y todo yo no me di cuenta de más cosas, pero me dicen que volvió a ver si de pronto volvía y me robaba y ya se fue, la reacción de la gente fue que empezó inmediatamente a socorrerme”, detalló la mujer.

Por ahora, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá intenta dar con el paradero del hombre, a través de las cámaras de seguridad, videos que se grabaron en el sector y las placas de la moto en la que cometió el intento de hurto.