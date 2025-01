"Las dejan tiradas": Fico denunció que Unidad Nacional de Víctimas no tiene dinero para operar

La Alcaldía de Medellín denunció que la Unidad Nacional para las Víctimas le envió una carta asegurando que por temas presupuestales no pueden contratar el personal para prestar la atención en la capital de Antioquia .

En medio de toda la controversia que se ha generado en el país por la situación de los hallazgos realizados en La Escombrera y los murales hechos en Medellín en alusión a ese tema, la ⁠Unidad Nacional para las Víctimas le envió una carta al Distrito asegurando que por temas presupuestales no pueden contratar el personal para prestar la atención en la ciudad.

En la carta referida al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se lee, "teniendo en cuenta el contexto fiscal actual del Gobierno nacional, estamos presentando retrasos en la contratación del operador que a su vez contrata al equipo de orientadores y documentadores que realizan la atención en los puntos de atención a víctimas".

Desde la Unidad Nacional para las Víctimas expresaron que hasta que no se cuente con el equipo contratado, le solicitan a la Administración Local, "todo el apoyo y disposición para que el equipo de atención a víctimas dispuesto por su entidad pueda realizar la atención y orientación a la ciudadanía".

Presidente @petrogustavo usted que está tan preocupado por la dignidad de las víctimas en Medellin hoy deja sin atención a 356,411 víctimas del conflicto armado por retrasos en la contratación de la Unidad Nacional para las Víctimas.



No es posible que al presidente solo le… pic.twitter.com/dyCpfxFNkK — Carlos Alberto Arcila Valencia (@arcilaDDHH) January 15, 2025

Ante esta compleja situación presupuestal, Gutiérrez expresó su preocupación por la decisión que se tomó a la vez que criticó fuertemente que el Gobierno nacional haya hablado del tema de víctimas, en relación a los hallazgos en La Escombrera, pero que ahora no haya recursos para Medellín.

El Gobierno Nacional dejó sin apoyo a las víctimas en Medellín, no dejaron presupuesto, nosotros atendemos a las víctimas desde la Secretaría de paz y derechos humanos desde la Unidad de Víctimas. Y mira la incoherencia mientras el Gobierno Nacional habla de las víctimas las deja tiradas, por qué no llega la plata Medellín, por qué no llega la plata a Antioquia”, aseveró.

En la carta enviada al mandatario también se ve que la Unidad Nacional para las Víctimas se ofrece a apoyar con orientaciones, capacitaciones y acceso a las herramientas requeridas para facilitar la atención a las víctimas del conflicto armado en Medellín. Sin embargo, Gutiérrez fue enfático en decir que esto se suma a varias deudas que tiene la Nación con la ciudad y el departamento, asegurando que, "hay bloqueo del presidente Petro y su gobierno con Antioquia".

Finalmente, la Unidad para la Atención a las Víctimas explicó que está revisando la posibilidad de vincular personal de planta para apoyar algunos días en la semana con el suministro de información a las víctimas, no obstante reconocieron que se requiere el concurso de la Administración Distrital, por lo que el proceso podría tardar dependiendo de cómo avance el proceso de contratación.