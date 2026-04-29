Llegó a Antioquia una app que busca recuperar alimentos desperdiciados en varios municipios

Una plataforma tecnológica llegó a Medellín y otros municipios de Antioquia, con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos en zonas altamente habitadas como la capital del departamento o, por ejemplo, Rionegro, Itagüí y Bello.

Antes de su lanzamiento oficial en la región, Cheaf tuvo más de 15.000 descargas, alcanzando un total de 400.000 en todo el país.

Según destacó la empresa, la estrategia en Antioquia incluye alianzas con cadenas de retail y comercios locales, que permiten a los usuarios acceder a excedentes de alimentos con descuentos de hasta el 65 %.

Entre los aliados se encuentran supermercados, restaurantes y cafeterías con presencia en varios puntos del Área Metropolitana y de acuerdo con la compañía, cada paquete rescatado tiene impacto directo en la reducción del desperdicio de comida.



“Llegar a Antioquia es una alegría inmensa. Sabemos que el antioqueño valora la eficiencia y el cuidado de sus recursos; por eso, llegar de su mano para salvar alimentos y, en consecuencia, millones de litros de agua, es el paso natural para Cheaf en Colombia”, afirmó Rodrigo Ramírez, director de expansión de Cheaf.

El hombre aseguró que la llegada al departamento responde a una apuesta por regiones y que con esta expansión, la plataforma busca superar el millón de kilos de alimentos rescatados en Colombia antes de finalizar 2026.