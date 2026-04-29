En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Instituto de Cancerología
Colpensiones
Papa León XIV
Atentados Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Llegó a Antioquia una app que busca recuperar alimentos desperdiciados en varios municipios

Llegó a Antioquia una app que busca recuperar alimentos desperdiciados en varios municipios

La estrategia en Antioquia incluye alianzas con cadenas de retail y comercios locales, que permiten a los usuarios acceder a excedentes de alimentos con descuentos de hasta el 65 %.

Durante años, muchas empresas optaban por destruir o incinerar los alimentos que no lograban vender
Durante años, muchas empresas optaban por destruir o incinerar los alimentos que no lograban vender
Foto: referencia, Lexica
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Una plataforma tecnológica llegó a Medellín y otros municipios de Antioquia, con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos en zonas altamente habitadas como la capital del departamento o, por ejemplo, Rionegro, Itagüí y Bello.

Antes de su lanzamiento oficial en la región, Cheaf tuvo más de 15.000 descargas, alcanzando un total de 400.000 en todo el país.

Según destacó la empresa, la estrategia en Antioquia incluye alianzas con cadenas de retail y comercios locales, que permiten a los usuarios acceder a excedentes de alimentos con descuentos de hasta el 65 %.

Entre los aliados se encuentran supermercados, restaurantes y cafeterías con presencia en varios puntos del Área Metropolitana y de acuerdo con la compañía, cada paquete rescatado tiene impacto directo en la reducción del desperdicio de comida.

Lea también:

  1. Nueva app mide el comportamiento de velocidades en vías Cundinamarca.
    Nueva app mide el comportamiento de velocidades en vías Cundinamarca.
    Foto: @JorgeEmilioRey en X. Freepik.
    Aplicaciones

    Nueva app mide el comportamiento de velocidades en vías de Cundinamarca: busca reducir accidentes

  2. Cómo hacer que su batería dure más
    Cómo hacer que su batería dure más
    Freepik
    Tecnología

    Estas son las apps 'vampiro' que le roban toda la batería al iPhone: esto debe hacer

“Llegar a Antioquia es una alegría inmensa. Sabemos que el antioqueño valora la eficiencia y el cuidado de sus recursos; por eso, llegar de su mano para salvar alimentos y, en consecuencia, millones de litros de agua, es el paso natural para Cheaf en Colombia”, afirmó Rodrigo Ramírez, director de expansión de Cheaf.

El hombre aseguró que la llegada al departamento responde a una apuesta por regiones y que con esta expansión, la plataforma busca superar el millón de kilos de alimentos rescatados en Colombia antes de finalizar 2026.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Tecnología

Alimentos

Publicidad

Publicidad

Publicidad