Estas son las apps 'vampiro' que le roban toda la batería al iPhone: esto debe hacer

El rendimiento de un celular no solo depende de la capacidad o del uso diario del dispositivo, sino que también está directamente relacionado con la manera en que están configuradas las aplicaciones. En el caso del iPhone, hay una función que puede facilitar la vida del usuario, pero al mismo tiempo puede ser el principal enemigo de la batería del teléfono.

Se trata de las actualizaciones en segundo plano, una herramienta que permite que las aplicaciones sigan funcionando cuando no están abiertas. Si bien esto agiliza la carga del contenido, también abre la puerta a un consumo silencioso que muchos no notan hasta que la batería dura cada vez menos.



Apps que más consumen batería en iPhone sin que lo note

Uno de los primeros pasos para entender por qué los iPhone se descargan más rápido es revisar el consumo por cada aplicación. El sistema permite ver con claridad qué aplicaciones están usando más energía, incluso si no están en uso activo.

Para hacerlo, basta con ir a:



Ajustes

Batería

Ver todo el uso de la batería

Allí aparece un listado detallado donde se puede identificar cuáles aplicaciones están liderando el consumo. Lo clave no es solo el uso activo, sino el consumo en segundo plano, que suele pasar desapercibido.

Entre las aplicaciones que con más frecuencia aparecen en este listado están:



Instagram

TikTok

WhatsApp

X (antes Twitter)

Estas plataformas, por su naturaleza, actualizan contenido constantemente, lo que puede traducirse en un gasto energético elevado incluso sin interacción directa del usuario.



Apps que más consumen batería Freepik

Cómo revisar y controlar el consumo de batería por apps

El sistema iOS está diseñado para optimizar recursos; sin embargo, no siempre puede contener el comportamiento de las aplicaciones. Por ello, revisar periódicamente el consumo de la batería puede ser una práctica útil para mantener el rendimiento del equipo.

Cuando una aplicación aparece en los primeros lugares del consumo sin haber sido usada con frecuencia, es una señal clara de que está operando en segundo plano. En estos casos, lo más recomendable es tomar medidas para evitar gasto innecesario.

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El análisis debe enfocarse en dos aspectos: cuánto se usa la aplicación y cuánto consume sin que el usuario la abra. Dicha diferencia es la que permite detectar las llamadas "apps vampiro", que siguen activas sin ser percibidas.



Cómo evitar que las apps “vampiro” descarguen su iPhone

La solución más efectiva para frenar este consumo es desactivar las actualizaciones en segundo plano en las aplicaciones que no lo necesitan. Este ajuste no elimina datos ni afecta el funcionamiento principal de las apps.

Para hacerlo correctamente, se deben seguir estos pasos:



Ir a Ajustes

Entrar en General

Seleccionar Actualización en segundo plano

Desactivar la opción en las aplicaciones que no se usan con frecuencia

Al hacer este cambio, las apps dejarán de precargar contenido automáticamente. Esto puede hacer que tarden unos segundos más en abrir, pero a cambio se obtiene un ahorro significativo de batería.

Además, es recomendable revisar todas las aplicaciones instaladas y no solo las más populares. Muchas veces, apps poco utilizadas siguen activas sin razón, generando un consumo innecesario.

