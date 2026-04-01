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Blu Radio  / Tecnología  / Estas son las apps 'vampiro' que le roban toda la batería al iPhone: esto debe hacer

Estas son las apps 'vampiro' que le roban toda la batería al iPhone: esto debe hacer

Las apps en segundo plano pueden drenar la batería del iPhone sin que lo note revise cuáles consumen más y ajuste la configuración para mejorar el rendimiento.

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