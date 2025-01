Llevan ayudas humanitarias a desplazados de El Bagre, tras combates entre grupos ilegales

El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, llevó ayudas humanitarias a las familias de la comunidad El Socorro, vereda del municipio de El Bagre, que cumplen dos semanas desplazadas de su territorio por cuenta de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc .

Fueron en total 400 mercados e igual número de kits de aseo entregados a las familias que se encuentran en un albergue de la comunidad indígena Los Almendros, así como a otras personas se encuentran confinadas en la zona donde se registraron estas disputas.

"Nos sentimos contentos de recibir esa ayuda. Tenemos la moral de entrar al territorio, pero a la vez tenemos temor de entrar. ¿Por qué? Porque no sabemos qué está sembrado en nuestro territorio. Entonces, pues, vamos a entrar, pero con temor", manifestó Wilbert Sandero, habitante de la vereda El Socorro.

La disminución de confrontaciones armadas entre grupos ilegales, pero también la llegada de la fuerza pública que adelanta verificaciones sobre si hay campos minados, han venido calmando las aguas en esta zona, donde en las últimas semanas al menos un centenar de familias se han desplazado.

"Estar desplazado es muy duro, ya que yo lo he vivido en dos ocasiones. Lo viví en el 2000 y lo vengo a vivir ahora. Los de la comunidad de Los Almendros, muy agradecidos con ellos, porque se han portado hasta el momento muy bien. Ellos han sido muy buenos con nosotros, pero esa no es la casa de nosotros. No es nuestra casa y necesitamos buscar solución", dijo a su turno Lucelly Andrade, habitante El Socorro.

Esta zona limítrofe con municipios como Segovia, Remedios y el sur del departamento de Bolívar ha estado en disputa desde hace varios meses como un corredor estratégico para la movilidad de grupos ilegales, pero además para hacerse al control de rentas ilícitas, especialmente aquellas derivadas de la minería .

De acuerdo con el CICR, han venido realizando actividades de sensibilización en comportamientos seguros con estas comunidades, con el fin de minimizar el riesgo que representa la posible presencia de artefactos explosivos en sus territorios. La entidad también brindó apoyo con alimentos a la comunidad indígena de Los Almendros, que recibió en su albergue a las familias desplazadas.