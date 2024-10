Maestros saldrán a paro por falta de pagos del Fomag a hospitales públicos de Antioquia

El magisterio antioqueño , agremiado en el sindicato Adida, anunció un paro de 24 horas este jueves 17 de octubre por su sistema de salud, exigiendo que se haga contratación oportuna con los prestadores de servicios de salud, pago puntual de reembolsos e incapacidades y entrega completa de medicamentos, además del acceso oportuno al servicio de salud.

También convocaron a una movilización, que comenzará ese día a las 9:30 de la mañana desde la sede de Adida en el Centro de la ciudad y culminará en la Fiduprevisora en El Poblado, para exigir “garantías para una atención en salud digna y oportuna”.

Mientras tanto, el panorama es complejo para la atención de los maestros en los hospitales de Antioquia, que continúan en su mayoría con el servicio suspendido, por la falta de pagos. Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado en Antioquia (Aesa), explicó que hay hospitales que no reciben recursos desde el mes de mayo y que el único avance es una circular emitida por el Fomag, que indica que este 15 de octubre harían pagos a los centros asistenciales a los que no se las ha realizado ningún pago y el próximo 30 de octubre a aquellos prestadores que han recibido un solo pago.

"Decidimos entonces mantener el cierre de servicios a los maestros y a sus beneficiarios porque el FOMAG no nos quiere pagar, o sea, nos tiene una deuda a todos los hospitales, a unos les ha hecho un solo pago, a otros no les ha pagado nada desde mayo. Los gerentes están muy inconformes, muy disgustados, ellos dicen que hasta que no nos paguen no les volvemos a abrir servicios", señaló Sánchez.

Se conoció también que el sindicato Asdem, que agremia docentes de Medellín y el valle de Aburrá, se sumarán a esta manifestación este jueves.